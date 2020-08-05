Önce hasta sayısı gizlendi. Dün ‘yoğun bakımlar doldu’ açıklaması geldi
Ankara Tabip Odası’nın (ATO) hazırladığı “Yeniden Açılma Süreci Değerlendirme ve Anket Analizi” sonuçlarına göre “normalleşme” süreci ile birlikte vaka artışları sürüyor. Ankara’da günlük pozitif vaka sayısının bine yaklaştığı kaydedilirken, “Ankara’da pandemi hastanelerinin servis ve yoğun bakım üniteleri yüzde 100 doluluk oranlarıyla hizmet vermekte. Pandemi hastaneleri dışındaki kamu sağlık kuruluşlarının yoğun bakımlarında da ciddi sıkıntılar yaşanmakta” denildi.
Pandemi hastanelerinin Kovid-19 hastası kabul edemez hale geldiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi: “Yoğun bakım ünitesinde yatması gereken hastalar acil servislerde sedyeler üzerinde takip edilmekte. Bu hastanelere başvuran hastalar zaman zaman diğer hastanelere yönlendirilirken, pandemi dışındaki hastanelerde, normal sağlık hizmeti sunan sağlık kuruluşlarında da yer bulunamayınca hastalar evlerine gönderilmekte. Yeniden açılma döneminde yani 1 Haziran’dan itibaren normal sağlık hizmeti sunumu için planlanan ve pandemi hastanesi olmayan birçok hastane vaka sayılarındaki artış nedeniyle Kovid-19 hastası dışında hastaya hizmet verememekte.”
‘KRONİK DE AYNI YERDE’
Pandemi hastanelerinde artış nedeniyle odalara ikişer hasta yatırıldığı belirtilen açıklamada, Ankara’da kamu-özel işbirliği ile işletilen bir hastanede, Kovid-19 hastalarının kabul edildiği her bir yoğun bakım ünitesine 8’er hasta ilave edildiği ve 24 hastaya hizmet verilmeye başlandığı kaydedildi.
Açıklamada, “Öte yandan sadece Kovid-19 hastası kabul etmesi gereken pandemi hastaneleri sağlık kurulu hizmetine de açılarak günlük 100’ün üzerinde Sağlık Kurulu hastasına hizmet verilmeye başlanmıştır. Yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan hastaların, Kovid-19 hastalarıyla aynı ortamda sağlık hizmeti almaları büyük bir risk oluşturmaktadır” uyarısında bulunuldu.
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