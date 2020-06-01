Önce karantina, sonra çekim: James Cameron 'Avatar' için Yeni Zelanda'ya döndü

01 Haziran 2020 Pazartesi, 11:25

Yönetmen James Cameron ve yapımcı Jon Landau koronavirüs salgını yüzünden yarım kalan çekimleri tamamlamak üzere Yeni Zelanda’ya gittiler.

“Avatar” serisinin son çekimlerini yapmak üzere Yeni Zelanda’ya giden Cameron ve Landau önce 14 gün karantinada kalacaklar.

Variety’nin haberine göre salgından sonra sınırlarını kapatan Yeni zelanda’ya girebilmek için film ekibine özel bir izin çıkarıldı. Bu izin ancak “ülkeye önemli ekonomik katkıları olacak” kişilere veriliyor.

