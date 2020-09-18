Önce mahkeme kararı sonra ilaç

18 Eylül 2020 Cuma, 05:00

Kanser hastalıklarının teşhis ve tedavisinde kullanılması hekimler tarafından da gerekli görülen pek çok ilacın SGK tarafından karşılanmaması tartışmalara neden oluyor. Anayasa Mahkemesi’ne bu konuda yapılan başvuruda hastaların lehine karar çıkmasına karşın, SGK ilaçların bedelini karşılama konusunda hastalardan mahkeme kararı talep ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, taleplerle ilgili, hastalara mahkemeleri adres gösterdi.

Bakan Selçuk, SGK’nin dava konusu olan ilaçların bedelinin mahkemenin karar vermesi durumunda kurum tarafından karşılanacağına işaret ederken CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “SGK, kişilerin ekonomik olarak tek başına karşılaması mümkün olmayan bedelleri bulabilen ilaçları ödemeyerek kanser hastalarını adeta ölüme terk ediyor” diye konuştu.

Emir, “Hastaların bu yöndeki hak arayışları Anayasa Mahkemesi’ne kadar uzanıyor ve bu da yıllar alabiliyor. Üstelik SGK, Sağlık Uygulama Tebliğini (SUT) güncellemiyor ve aynı ilacı kullanan her bir hastanın mahkemeye gitmesini bekliyor. Her bir vatandaşın ayrı ayrı mahkemeye başvurması hastalar için büyük bir zaman kaybıdır. AYM kararlarına rağmen bu ilaçları SUT listesine almayıp vatandaşlara mahkemeyi adres göstermek sosyal hukuk devleti adına utanç vericidir” dedi.