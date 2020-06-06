Öncelik bütçe değil istihdamı korumak

06 Haziran 2020 Cumartesi, 06:00

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomi basını ve ekonomistlerle Dolmabahçe Sarayı’nda bir araya gelerek pandemi döneminde ekonominin performansını değerlendirdi. Önceliğin bütçe dengesi değil istihdamı korumak olduğunu söyleyen Albayrak, “İstihdam kalkanı paketi hazırlıyoruz” dedi. Enflasyonun hazirandan itibaren düşmeye başlayacağını söyleyen Albayrak’ın konuşmasından bazı başlıklar şöyle:

- İktisadi faaliyetler açısından mayıs-nisana göre daha olumluydu, haziran da mayısa göre daha olumlu olacak. 3 ve 4’üncü çeyrekle birlikte yılı, birçok tahminlerimizi tutturacağız.

- Bütçe performansı olarak iyi başlamıştık. Ama olağanüstü bir dönemden geçerken bütçe açığı performansı önceliklerimiz arasında değil. Önceliğimiz, istikrarı, istihdamı muhafaza etmek. Paket hazırlıyoruz.

- Son haftalarda dünyanın birçok büyük tedarik ve üretim noktasındaki büyük kurumlarla çok ciddi görüşmeler yapmaya hali hazırda başladık.

- Swap konusu piyasa uzmanlarınca tam anlaşılmadı. Konunun temelinde ticaret dengesi var. Bu konuda Merkez Bankası yoğun teknik çalışma yürütüyor.

- Bağımsız bir ülkeyseniz o ülkenin para biriminin itibarını korumalısınız. Dünyada Türkiye kadar sermaye hareketi rahatlığı kolaylığı olan ülke var mı?