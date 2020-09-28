Öngel ile Uludağ’a ödül

28 Eylül 2020 Pazartesi, 06:00

Gazetemiz Ankara Haber Müdürü İklim Öngel ve eski muhabirimiz Alican Uludağ’ın, Cumhuriyet’te yayımlanan “Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ), kaçak saray ve kent” haberleri ödüle değer görüldü. ODA TV’deki MİT mensubu haberleri nedeniyle tutuklanıp, serbest bırakılan gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu ile birlikte Murat Ağırel, Hülya Kılınç ve tutuklu gazeteci Müyesser Yıldız da “Dayanışma Ödülü”ne değer görüldü.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, her yıl 26 Eylül tarihinde, Emre Madran anısına “Emre Madran İzinde ‘Edep Ya Hu’ Buluşmaları” gerçekleştiriyor. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, bu yıl “Kültürel Miras ve Etik” teması ile online gerçekleştirilen etkinlikte, “Koruma Alanında Emre Madran Basın Ödülleri”ne değer görülen gazete, TV, ajans, radyo ve internet haberciliğindeki kişi ve kurumları açıkladı.

Candan, “Yaptıkları haberlerle ve yayınlarlarla Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin doğal ve kültürel varlıkları korumada verdiği mücadeleye destek olan ve mücadeleyi halkla buluşturan basın emekçilerine teşekkür ediyoruz. Yaptıkları kamu yararını savunan haberlerle, tüm baskılara rağmen sesimiz soluğumuz olarak mücadelemize omuz verdiler” dedi. Ödüller, 5 Ekim Dünya Mimarlık Günü’nde verilecek. Ödüle değer görülen kişi ve kurumlar ise şöyle:

Televizyon haberciliği: Halk TV Ana Haber Sunucusu İrfan Değirmenci, FOX TV Çalar Saat ekibi, Çalar Saat Hafta Sonu ekibi, Ana Haber ekibi adına FOX TV Haber, “Söz Sırası” programı ile Artı TV, KRT TV, Habertürk TV’den Afşin Yurdakul.

Yazılı basın: Sözcü Gazetesi yazarı Emin Çölaşan, Cumhuriyet Gazetesi Ankara Haber Müdürü İklim Öngel ile gazetede yazdığı haberlerle Alican Uludağ. Evrensel Gazetesi muhabiri Burcu Yıldırım, BirGün Gazetesi muhabiri Burcu Cansu.

Ajans haberciliği: Anka Haber Ajansı, Pirha Haber Ajansı.

İnternet haberciliği: OdaTV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Gazete Duvar yazarı Bahadır Özgür.

İnternet televizyonu: Karantina TV’den Recai Aksu.

Yerel basın: Zafer gazetesi muhabiri Alper Şaşmaz.

Radyo: Özgür Radyo ve Halk Radyo.

Dayanışma Ödülü: Nihal Kemaloğlu, Hale Gönültaş, Murat Ağırel, Barış Terkoğlu, Hülya Kılınç, Müyesser Yıldız.

Emre Madran Özel Ödülü: Ankara Tabip Odası önceki dönem başkanı Prof. Dr. Vedat Bulut.