Önkibar'dan Enginyurt'a sert tepki: Bütün pisliklerini dökeceğim
MHP'den ihraç edilen ve Demokrat Parti'ye katılan Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un, gazeteci Sabahattin Önkibar'ın darp edilmesine ilişkin “Fırsat bulsam ben döverdim” sözlerine Sabahattin Önkibar sert sözlerle yanıt verdi. Önkibar, “Abi deyip önümde eğildiğin günleri unuttun. Bütün pisliklerini dökeceğim” dedi.
Gazeteci ve yazar Sabahattin Önkibar, 2019'un Mayıs ayında Ankara'da evine giderken saldırıya uğramıştı.
MHP'den ihraç edilen ve Demokrat Parti'ye katılan Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, gazeteci Sabahattin Önkibar'ın darp edilmesini neden kınamadığına ilişkin yaptığı açıklamada, “Sebahattin Önkibar dayak yedi, kınamadım. Çünkü fırsat bulsam ben döverdim. Neyin kınanmasını bekliyorsunuz?” ifadelerini kullandı.
Gazeteci Önkibar'dan Enginyurt'a yanıt geldi. Twitter hesabından paylaşım yapan Önkibar, Enginyurt’a sert tepki gösterdi. Önkibar, şu ifadeleri kullandı:
“Meyhaneci @cenginyurt52 Ekrandan sallama yanına geliyorum. Nerdesin?
Meyhaneci, sen ülkücülükten geçiniyorsun. Başka zerre vasfın yok. Pardon. Rakı servisin de fena değil... Bahçeli'ye hakaretlerinin beraber gitriğimiz lokalden onlarca şahit var. Hadi yalan desene.
Meyhaneci, abi deyip önümde eğildiğin günleri unuttun. Bütün pisliklerini dökeceğim.
Meyhaneci, biz briç oynarken sen meyhanende kazandıklarını okey'de kaybedince söyle Bahçeli’ye nasıl saydırıyordun. Onlarca şahit var.”
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