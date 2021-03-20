Online bir Pencere: Kırgın kadının kararlılığı

20 Mart 2021 Cumartesi, 15:59

Yavuz Koç, Cumhuriyet Cumartesi eki için yazdı.

Oyun Atölyesi’nin sahnelediği, Haluk Bilginer, Esra Bezen Bilgin ve Kürşat Demir’in rol aldığı oyun geçtiğimiz günlerde online olarak sahnelendi. David Hare tarafından yazılan oyunda çeviri Haluk Bilginer’e, sahne tasarım Gamze Kuş’a, müzik Çağrı Beklen’e, ışık tasarım Kemal Yiğitcan’a ait. Oyunun yönetmen koltuğunda ise başarılı isim Birkan Uz’u görüyoruz.

“Tom ve Kyra ... Farklı dünya görüşleri olan bir kadın ve bir adam ... İlişkilerinin bitmesinden 3 yıl sonra Tom'un Kyra'yı ziyaret etmeye karar verdiği o soğuk gecede, tüm yargılarından kurtulup yeni bir hayat kurabilecekler mi?”

Tom ( Haluk Bilginer ) sahibi olduğu restoranda başka ülkeden yeni bir hayat kurmak için gelen 18 yaşındaki Kyra’yı ( Esra Bezen Bilgin ) garson olarak işe alır. Kısa bir süre sonra ikili arasında yakınlaşma başlar. Bu yakınlaşma sonucunda uzun bir süre birliktelik yaşarlar ve fırtınalı bir şekilde ayrılırlar. Yıllar sonra bir araya geldiklerinde ilişkileri odağında yüzleştiklerine şahit oluruz. Ayrıldıkları gün gibi tartışmaya kaldıkları yerden devam ederler. Aslında her ikisi de ne gidebilmiştir ne de kalabilmiş...

Haluk Bilginer dominant, kibirli, güçlü görüntüsünün altında ürkek ve yalnız yapamayan, hayatındaki kadınlara yaptıklarından dolayı suçluluk duygusu duyan bir karakteri canlandırıyor. Haluk Bilginer’in usta oyunculuğu, karakteri başarı ile çözümlemesi izleyiciyi kendine hayran bırakıyor. Performansı ve sahne hakimiyeti ile izleyenleri kısa sürede oyunun içine çekmeyi başarıyor. Sahnede izlemekten her zaman büyük keyif aldığım usta oyuncu yer aldığı her oyunda olduğu gibi bu oyunda da ilk sırada kendinden söz ettirmeyi başarıyor. Duygu iniş çıkışları ve duygu değişimleri ile görülmeye değer performanslarına bir yenisini eklemiş.

Esra Bezen Bilgin, kırgın, seven ama gitmek zorunda kalan bir kadını canlandırıyor. Birçok oyununu izlediğim Bilgin’i diğer meslektaşlarından ayırdığım en büyük özelliğinin karakteri oynamayıp yaşaması olduğunu söyleyebilirim. Sahnede oyuncu görmüyorsunuz, o hikayeyi gerçekten yaşayan kişiyi görüyorsunuz. Bu oyunda da benzer bir performans sahneliyor. Başarılı oyuncu her türlü övgüyü hak ediyor.

Edward karakterini canlandıran Kürşat Demir üzerine düşen görevi başarıyla yerine getirmiş.

Yönetmen Birkan Uz, metne büyük oranda sadık kalarak, yerinde ve doğru reji tercihleriyle performansların ön planda olmasına yardımcı olmuş. Reji genel anlamda başarılıydı.

Sahne tasarımda Gamze Kuş, Bilgin’in (Kyra) evinde geçen oyunda, karakterin maddi gücünü ve toplumsal sınıfını yansıtacak şekilde yaptığı seçimler oldukça başarılıydı. Oyuna hizmet eden seçimlerinden dolayı kendisini tebrik ederim.

Çağrı Beklen oyunun temposunu ayarlayan, karakterlerin ruh halini ve ortamın ruhunu yansıtan başarılı müzik seçimlerinden dolayı övgüyü hak ediyor.

Kadın erkek çatışmasının dile getirildiği, ikili ilişkilerde gerçeklerle yüzleştiğimiz, yerinde politik ve siyasi eleştirilerin olduğu, karakterlerin birbirlerini toplumsal sınıfları üzerinden eleştirdiği, kırgın kadının kararlılığını ve affedici olamayacağını, bilgisizlerin bilgilileri alt tabakada bırakma isteğini, toplum ve kadın haklarına değinilen, zengin ve fakirin hayata bakış açısını irdeleyen, zenginin kendini acındırma çabasını eleştiren, iniş çıkışları ile fırtınalı bir aşk öyküsünün anlatıldığı izlemeye değer bir oyun olmuş, Pencere…

Başta, yıllardır kaliteli oyunlar izlememize vesile olan Haluk Bilginer’i, canlandırdığı karakterleri heyecanla takip ettiğim Esra Bezen Bilgin’i ve bu oyunun izleyici ile buluşmasını sağlayan tüm ekibi kutlarım…

Alkışınız bol olsun…