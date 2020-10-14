Online ders sırasında çocuğu ile ilgilenmek zorunda kalan öğretmen CİMER’e şikayet edildi

14 Ekim 2020 Çarşamba, 14:29

CİMER'e yapılan şikayette, ders işleme esnası sırasında bir öğrenci ile ilgilendiği, sadece 10 dakika ders işleyip, ders dışı konuştuğu, canlı derslerde ders işlemeyi bırakıp kızıyla ilgilendiği, ders esnasında gerekli bilgileri aktarmadığı gibi iddialar yer aldı. 13 Ekim'de yapılan bildirimle 14 Ekim saat 13:00’a kadar ifadesi istenen öğretmen, eline ulaşan yazıyla şok oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, öğretmenlerin sadece yüz yüze eğitimde değil, uzaktan eğitimde de gece gündüz demeden fedakarca görevlerinin başında olduğunu söyleyerek, "Öğretmenlerin emeklerini hiçe sayan bu tür yaklaşımlar, mesleğin itibarını daha da geriye götürmektedir. Mesnetsiz şikâyetlerle öğretmenlerin ifadesini almak; onları huzursuz etmek ve motivasyonlarını bozmaktan başka bir amaca hizmet etmemektedir" diye konuştu.

Tepkiler sonucu kaldırılan 'öğretmen şikayet hattı'nı hatırlatan Geylan şunları söyledi:

"Bir zamanlar Alo-147 saçmalığı vardı; velileri müşteri, okulları ticarethane, öğretmenleri tezgahtar gören anlayışın eseriydi! Müşteri memnuniyet hattına gelen hastalıklı başvurularla inceleme/soruşturma açılırdı. Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk göreve geldiğinde ilk iptal etiği uygulama Alo 147 hattının kapatılması oldu. Şimdi de aynı saçmalıkları CİMER üzerinden mi yaşayacağız? Cumhurbaşkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmenlerimizi tahkir eden bu tür saçmalıklara alet edilmemesi gerekir. Takipçisi olacağız."



