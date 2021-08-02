Onur Büyüktopçu isyan etti: Artık yeter!

02 Ağustos 2021 Pazartesi, 10:40

Sunucu ve oyuncu Onur Büyüktopçu, Türkiye'nin birçok noktasında yangınlar devam ederken arkadaşlarının eğlence paylaşımları yapmasına sosyal medya hesabından isyan etti.

Topçu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Gerçekten bazı tanıyamadığım arkadaşlarım, mahalle yanarken yer aldıkları yerdeler, yazıklar olsun. Ülke yanıyor ülke, can gidiyor, insan gidiyor, hayvanlarımız, doğamız ölüyor. Sen de hala yan koyda şampanyalar patlatıp, yat partilerinde ol. Yazmayım diye 3 gündür kendimle savaştım ama artık yeter, defolup gidin” dedi.

"3 GÜNDÜR ZOR DAYANDIM"

Topçu yaptığı paylaşımı şu sözlerle duyurdu:

"3 gündür zor dayandım, 'Karışmayım' dedim, sustum sustum sustum. Ama artık yeter, delirttiniz adamı, selfileriniz, içkileriniz, danslarınız, yemekleriniz batsın. Allah aşkına beni silin engelleyin, kendi dünyanızda mutlusunuz çünkü beter olun."