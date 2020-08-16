Onyekuru Türkiye'ye kapıyı kapattı

16 Ağustos 2020 Pazar, 11:28

Galatasaray'da 1.5 sezon oynayan bu yıl da adı Fenerbahçe ile anılan v transfer listesinde olan Nijeryalı forvet Henry Onyekuru, Monaco'nun AZ Alkmaar ile oynadığı hazırlık maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Henry Onyekuru, "AS Monaco'ya geri döndüğüm için çok mutluyum. İsterim ki iyi şekilde çalışmaya devam edeceğiz ve en iyi noktaya geleceğiz. Harika bir takımdayım. Ayrılmaya niyetim yok" şeklinde görüş belirtti.

Monaco'nun Hırvat teknik direktörü Niko Kovac'ın da Onyekuru'nun performansından memnun olduğu vurgulandı.

Onyekuru Monaco'ya 13.5 milyon Avro'ya mal olmuştu.

Kaynak: Ajansspor