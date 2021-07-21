Oramiral Eşref Uğur Yiğit, annesini yitirdi
Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı, Emekli Oramiral Eşref Uğur Yiğit'in 95 yaşındaki annesi yaşamını yitirdi.
Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan'ın dünkü yazısında kaleme aldığı, Oramiral Yiğit'in lojmandan çıkarılmasının ardından yanına yerleştiği 95 yaşındaki annesi yaşamını yitirdi.
Pehlivan, dünkü 'İçişleri Bakanlığı’na karşı yiğitçe karar' başlıklı yazısında, Oramiral Eşref Uğur Yiğit'in verdiği mücadeleyi kalame almıştı.
Kendisine suikast düzenleyecek iftirası atılan Ali Tatar’ın cenaze törenine katıldığını, “Son kez emrediyorum; Atatürk devrimlerine sahip çıkın” sözüyle istifasını verdiğini hatırlatan Pehlivan, 104 emekli amiralin imza verdiği Montrö bildirisi sonrası lojmandan çıkarılan, korumaları kaldırılan komutanlardan olduğunu dile getirmişti.
Sürecin ardından Yiğit'in 95 yaşında annesinin yanına yerleştiğini ve mücadeleye oradan devam ettiğini dile getirmişti.
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