Oran: Plajları bize verin, biz işletelim

24 Temmuz 2020 Cuma, 08:15

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait plajların, Çeşme Belediyesi’ne devredilmesi için resmi olarak başvuru yaptı. Başkan Oran, “Eğer plajlar bize verilirse, ılıca plajı gibi ücretsiz ve dört dörtlük yaparak yurttaşın hizmetine sunarız” dedi.

MAVİ BAYRAK ALDI

Mavi bayrak alan Ilıca Plajı’nın Çeşme için bir prestij olduğunu belirten belediye başkanı Ekrem Oran, “Ilıca Plajı’nı kiraladık, işletme hakkı bize geçti ve devrim gibi karar aldık. Şezlong, şemsiye ve çadırları kaldırdık. Artık Ilıca Plajı halkın ücretsiz ve rahat kullanacağı, Türkiye’nin en iyi plajlarından biri oldu” dedi. Tatil beldesinde bulunan bütün plajların işletmesine talip olduklarını belirten Oran, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait plajların Çeşme Belediyesi’ne devredilmesi talebinde bulunduklarını anlattı.

'PLAJLARA TALİP OLDUK'

Başkan Oran, “Ilıca Plajı bizim için referans oldu. Bu uygulamayı bütün plajlarda yapmak istiyoruz. İki kuruma plajların bize devredilmesi için resmi olarak başvurduk. Henüz bir cevap gelmedi. Pandemi döneminde olduğu için bu sürecin yavaşladığını düşünüyoruz. Altınkum, Boyalık, Deliklikoy gibi plajlar bize devredilirse bu plajları da halkın plajı haline getireceğiz. Cevabın olumlu gelmesini bekliyoruz ve halka açılması yönünde karar verileceğini düşünüyorum” diye konuştu.