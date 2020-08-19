Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler trafik kazası geçirdi
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, bir toplantıya katılmak üzere gittiği Ankara yolunda trafik kazası geçirdi.
ATO Congresium'da 20 Ağustos Perşembe günü yapılacak olan toplantıya katılmak üzere karayolu ile Ankara’ya hareket eden Güler’in içinde bulunduğu makam otomobili Kırıkkale yakınlarında trafik kazası geçirdi.
Kazayı hafif sıyrıkla atlatan Güler, Kırıkkale Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Güler’in sağlık durumunun iyi olduğu, vücudunda herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi.
TWITTER'DAN AÇIKLAMA YAPTI
Güler, Twitter hesabından "Talihsiz bir trafik kazası geçirdik. Sağlık durumum şu anda iyi. Arayan, soran, mesaj atan herkese teşekkürler." açıklamasını yaptı.
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