Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde '700 bin liralık koli vurgunu' iddiası

20 Haziran 2021 Pazar, 20:20

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen ihalelerde usulsüzlük yapıldığını iddia etti.

Adıgüzel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'in "Bana belge bilgi gönderin gereğini yapayım" sözlerini hatırlattı ve usulsüzlük tespit ettiği ihaleleri kayıt numaralarıyla bildirerek, "Sayın Hilmi Güler masasının üstündeki ihaleleri görmüyor, belki kayıt numaralarından görür" dedi.

Adıgüzel'in konuyla ilgili yazılı açıklaması şöyle:

“Geçtiğimiz haftalarda Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde dönen dolapları, milletin parasının nasıl yandaş şirketlere ihalesiz adrese teslim peşkeş çekildiğini evrakları ile ortaya koymuştuk. Daha sonra Sedat Peker'in açıklamalarına konu olan Ünye’deki yerel seçimlerdeki aday belirleme sürecinde, Süleyman Soylu’nun Sedat Peker aracılığı müdahale ettiğini, burada aday yapılamayan şahsın daha sonra Numan Kurtulmuş tarafından Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne başkanvekili yapıldığını açıklamıştık."

"ARADAKİ 700 BİN TL KİMİN CEBİNE GİRDİ?"

"Yine geçtiğimiz haftalarda açıkladığımız 25 usulsüz ihalenin üzerine bugün bazı sorularla devam ediyoruz. Sevgili Başkan Hilmi Güler! 'Bana belge bilgi gönderin gereğini yapayım' diyordunuz ya, sizin bizzat imzalayıp Elektronik Kamu Alımları Platformu'na (EKAP) gönderdiğiniz birçok ihalenin bazılarını açıklayacağım. Bunlar için inşallah gereğini yaparsınız. Mesela, gıda kolisi alım işi yapmışsınız. 2 milyon 152 bin TL’lik. Bunu da ORTAR’a yaptırmışsınız. Daha sonra ORTAR bir başka özel firmaya 1,5 milyon TL’ye aynı işi yaptırmış. Yani ORTAR aynı işi bir başkasına ihale etmiş. Bu aradaki 700 bin TL kimin cebine girdi? İhale numarası 2021/42912, 2021/90120. Yani bunu madem özel firmadan koli yaptıracaksınız; yani tarım ürünlerini toplayıp da ORTAR üzerinden değerlendirmiyorsunuz, gıda kolisi yaptırıyorsunuz. Bunu direkt ilgili firmadan almak yerine ORTAR'a araya koyarak bu 700 bin lirayı ORTAR'a hangi gerekçeyle aktardınız, bunun hesabını verin."

"843 BİN LİRA NE OLDU?"

"Durugöl OSKİ ek binası güçlendirme ve tadilat işi… Durugöl'de bir bina var, bunun tadilatını yapmak için ihaleye çıkıyorsunuz, 843 bin TL’lik bir ihale. Fakat daha sonra burasıyla ilgili yıkım kararı alıyorsunuz. Tadilat işi yıkım işine dönüyor, yıkım işini aynı şahısa veriyorsunuz ama tadilatla yıkımın bedelleri aynı değil. Bu nasıl bir iştir? Tadilata çıktığınız yeri daha sonra aynı firmaya yıktırıyorsunuz. Yapılacak iş farklılaşıyor ve bedel farklılaşması lazım. Buradaki bu 843 bin lira ne oldu?

İki ay için sosyal medya hizmetlerine tam 262 bin lira ödenmiş hem de doğrudan temin yoluyla, 2020/450924 ihale kayıt numarası. Ben bugün ihalelerin kayıt numaralarını da söyleyeceğim ki Sayın Hilmi Güler masasının üstündeki ihaleleri görmüyor, belki kayıt numaralarından görür."