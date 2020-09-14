Ordu Valisi: Gözlerinin yaşına bakmayız!
Ordu Valisi Tuncay Sonel, pandemi kurallarını hiçe sayıp bir araya gelerek kumar oynayanlarla ilgili, "19 kişi bir araya gelip pandemiye rağmen hem de kumar oynarsa biz de hiç gözlerinin yaşına bakmayız" paylaşımında bulundu.
Ordu Valisi Tuncay Sonel, pandemi kurallarını hiçe sayıp bir araya gelerek kumar oynayanlarla ilgili, "19 kişi bir araya gelip pandemiye rağmen hem de kumar oynarsa biz de hiç gözlerinin yaşına bakmayız" paylaşımında bulundu.
Kente gerçekleştirilen operasyonda bir araya gelerek kumar oynadığı tespit edilen 19 kişiye, 3 bin 180 TL olmak üzere toplamda 60 bin 420 TL ceza verildi.
Vali Sonel yaptığı paylaşımında, "19 kişi bir araya gelip pandemiye rağmen hem de kumar oynarsa biz de hiç gözlerinin yaşına bakmayız. Covid-19 ile oyun olmaz" ifadelerini kullandı.
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