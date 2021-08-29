Ordu'da ailesini öldüren çocuğun ifadesi ortaya çıktı: "Annem bana sürekli kötü davranıyordu"
Ordu'nun Korgan ilçesinde fındık toplama tartışmasında polis babasının tabancasıyla annesi, ağabeyi ve anneannesini öldürüp, babasını ağır yaralayan çocuğun ifadesi ortaya çıktı.
Ordu'nun Korgan ilçesinde fındık toplama tartışmasında polis babasının tabancasıyla annesi Rahime ve ağabeyi Murat Yalpı (18) ile anneannesi Cennet Gedek’i öldürüp, babası Cemalettin Yalpı’yı ise ağır yaralayan F.Y. (14) isimli çocuk, gözaltına alındığı emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.
Avukat talebinde bulunan F.Y.’nin, ilk ifadesinde özellikle annesinin kendisine kötü davrandığını, uzun süredir de ailesi tarafından psikolojik baskıya uğradığını söylediği belirtildi.
Olay, dün Korgan'ın Tepe Mahallesi Eğlence mevkisinde meydana geldi. F.Y., iddiaya göre, kahvaltı sofrasında aile bireylerine fındık toplamak istemediğini söyleyince tartışma çıktı.
Bu sırada F.Y., polis babasının beylik tabancasını alıp, aile bireylerine ateş etti.
Annesi Rahime Yalpı ile anneannesi Cennet Gedek’i öldüren F.Y., babası Cemalettin ile ağabeyi Murat Yalpı’yı da yaraladı. Olay sırasında odada bulunan ailenin küçük oğlu Yusuf Eymen’in (4) ise kaçarak olaydan kurtulduğu belirtildi.
Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi'ne götürülen baba oğuldan Murat Yalpı da yolda yaşamını yitirdi.
Aile bireylerinin cansız bedenleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olay sonrası F.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Tokat'ta polis olduğu öğrenilen Cemalettin Yalpı'nın fındık hasadı için memleketine geldiği öğrenildi.
İLK İFADESİ
Gözaltına alınan F.Y.’nin, pedagog eşliğinde alınan ifadesine ilişkin detaylar ortaya çıktı.
Avukat talebinde bulunan F.Y.’nin, ilk ifadesinde özellikle annesinin kendisine kötü davrandığını, uzun süredir de ailesi tarafından psikolojik baskıya uğradığını söylediği belirtildi.
Üzerine atılı suç iddialarını anladığını ifade eden F.Y.’nin, “Avukatım eşliğinde ifade vermek istiyorum. Üzerime atılı suçlamayı anladım. Bu yıl ortaokulu yeni bitirdim, liseye gideceğim. Ailem tarafından uzun zamandır psikolojik baskıya uğruyorum. Bu baskıda şiddet yok ancak özellikle annem bana sürekli kötü davranıyor. Beni sevmediğini düşünüyorum. Bu benim içimde bir kin biriktirmeme sebep oldu. Babam yıllık izne ayrıldı. Fındık için Korgan’a geldik. Ben Korgan’ı pek sevmiyorum. Fındık toplamayı da sevmiyorum. Ailemin baskısıyla bahçede çalışıyorum. Geçen 3 günde ailemle fındık toplamaya yardım ettik. Olay günü yine fındık toplama işi vardı, bu nedenle tartışma yaşandı”dediği öğrenildi.
Öte yandan olayda hayatı kaybeden aile fertleri ise, bugün Korgan ilçesinde toprağa verilecek.
TUTUKLANDI
F.Y. (14), sevk ediliği adliyede çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
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