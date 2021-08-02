Ordu'da beton mikserinin altında kalan iki işçi yaralandı
Ordu'da inşaatın zemininde oluşan göçük nedeniyle beton mikseri devrildi. İki işçi yaralandı.
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde sabah saatlerinde ilçeye bağlı Derinçay Mahallesi Kotona mevkisinde meydana gelen olayda iki işçi yaralandı.
Yapımı süren inşaat alanına beton dökmek için yanaşan beton mikseri, zeminde göçük oluşması nedeniyle devrildi. İnşaat alanında devrilen beton mikseri altında kalan işçiler Ömer T. ve Osman T., yaralandı.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunulan işçiler, Ordu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan ve vücutlarının bazı yerlerinde kırıklar oluşan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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