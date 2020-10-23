Ordu'da halk direndi, HES şantiyesi yıkıldı

23 Ekim 2020 Cuma, 13:54

Ordu Korgan ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi’nde halk Balamir HES için şantiye kurmak isteyen şirketin çalışmasını üç kez durdurdu. Halkın hukuksal ve fiili mücadelesi sonucu şantiye yıkılmak zorunda kalındı.

HES'e karşı mücadele verenlerden Avukat İsmail Topçuoğlu, "Halkımız fiili olarak mücadele ederken hukuksal yolları boş bırakmadık" diyerek şunları söyledi:

“HES’le ilgi Ordu Çevre Derneği’nin katkıları büyük. Bize fiili ve hukuksal konularda neler yapacağımızı mahalleye gelerek anlattılar. Hatta deredeki çalışmayı ilk olarak dernekten gelenlerin önerileri ve desteğiyle durdurduk. Jandarmaya tutanak tutturduk. Bu tutanak, bugün şantiyenin yıkılmasıyla sonuçlandı.” dedi.

"YIKILDI DİYE PEŞİNİ BIRAKMAYIZ"

Avukat Topçuoğlu hukuksal süreç hakkında da şu bilgileri verdi:

“Jandarmanın tutanağı üzerine suç duyurusu yaptık. DSİ, Çevre Şehircilik, Kaymakamlık ve Korgan Belediyesi’ne dilekçeler yazdık, dava açtık. Şantiyenin ve çalışmaların yasal olmadığını kanıtladık, yıkım kararı çıktı. İki aya yakın oyaladılar. En son Vali yardımcısı, Jandarma komutanı mahallelilerle toplantı yaptı. Halk kararlılığını dile getirdi. Sonunda şantiye yıkıldı. Tabi ki, temkinliyiz, takip ediyoruz. Şantiye yıkıldı diye işin peşini bırakmayacağız.” dedi.

"MÜCADELE BİTMEDİ, DEREMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Çiftlik’ten HES’e karşı çıkanlardan Hamide Güney Salduz ise şunları söyledi:

“Deremizde iş makinaları çalışmaya başladığında önce uyanamadık ama Ordu Çevre Derneği yönetiminden arkadaşların uyarısıyla gerçekleri gördük. Sürekli tetikteydik. Şirketin dereye yönelik her hamlesini boşa çıkardık. Kadın, genç, yaşlı Çiftlik halkı deresine sahip çıktı. Birlikteliğin sonucunu gördük. Şantiyenin yıkılması Çiftlik halkının kararlı tutumundan kaynaklandı. Avukatımızın hazırladığı dilekçelerle hukuksal hakkımızı kullandık. Biz de gerekeni yaptık.” dedi.

Deresine sahip çıkan Çiftlikli Gülseren Topuz da, “Bizler hakkımızdan başkanı istemedik. Deremize sahip çıktık. Dere bizim. Deremizi almak istediler, vermedik. Biz kimsenin malını istemiyoruz. Kavgamız, mücadelemiz hakkımızı korumaya yönelik. Dere yoksa Çiftlik de yok demektir. Şantiye yıkıldı. Bu Çiftlik halkının başarıdır. Mücadelemiz bitmedi. Tehlike geçmiş değil. Uyanık olacağız. Deremize sahip çıkacağız.” dedi.



