Ordu'da IŞİD operasyonu: 10 gözaltı

Ordu'da polis ekiplerince, terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
23 Aralık 2020 Çarşamba, 09:58
Ordu'da IŞİD operasyonu: 10 gözaltı
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Orduİl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah, terör örgütü IŞİD'e yönelik yapılan çalışmalar kapsamında  Altınordu ve Ünye ilçelerinde tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.

Şafak vakti eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu 10 şüpheli, yakalanarak, gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda; şüphelilerin para transferi sağlamak için kullandığı değerlendirilen yabancı bir bankaya ait pos cihazı ile pasaportlar ve dijital malzemeler ele geçirildi. 

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.


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