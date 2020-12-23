Ordu'da IŞİD operasyonu: 10 gözaltı
Ordu'da polis ekiplerince, terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 10 şüpheli gözaltına alındı.
Orduİl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah, terör örgütü IŞİD'e yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Altınordu ve Ünye ilçelerinde tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.
Şafak vakti eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu 10 şüpheli, yakalanarak, gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda; şüphelilerin para transferi sağlamak için kullandığı değerlendirilen yabancı bir bankaya ait pos cihazı ile pasaportlar ve dijital malzemeler ele geçirildi.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
En Çok Okunan Haberler
- AKP'den AİHM'in Demirtaş kararı hakkında ilk açıklama
- AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı
- İttifaklarda ve partilerdeki son durum ne? İşte o anket
- Asgari ücretin ne olacağı az çok belli oldu
- Bilgi hırsızının AYM'de ne işi var
- Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı hakkında yeni gelişme
- Uzan: Erdoğan seçimi erteleyebilir
- 'Pelikancılar telaşta, yeni sahip arıyorlar'
- TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı
- Meteoroloji’den 4 il için su baskınları uyarısı
Video Haberler
- Cemal Enginyurt'tan AKP'ye ilişkin çarpıcı iddia
- İstanbul'da sosyal mesafeyi hiçe sayan kuyruk
- Saç saça baş başa temizlik kavgası kamerada
- Ölüm getiren korkunç iş kazası
- Çanakkale'de tüyler ürperten olay
- Polis ekipleri, “şalterli kaçış” ile şoke oldu
- Çin'de askerlerin el bombası ile imtihanı kamerada
- Şişli'de polis merkezi önünde silahlı saldırı
- Polis kılığına girip 100 bin liralık soygun yaptılar
- AKP’li Zengin “Silivri soğuktur” şakasına böyle güldü
En Çok Okunan Haberler
- AKP'den AİHM'in Demirtaş kararı hakkında ilk açıklama
- AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı
- İttifaklarda ve partilerdeki son durum ne? İşte o anket
- Asgari ücretin ne olacağı az çok belli oldu
- Bilgi hırsızının AYM'de ne işi var
- Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı hakkında yeni gelişme
- Uzan: Erdoğan seçimi erteleyebilir
- 'Pelikancılar telaşta, yeni sahip arıyorlar'
- TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı
- Meteoroloji’den 4 il için su baskınları uyarısı