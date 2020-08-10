Ordu'da köylünün HES direnişi: Karşılarına jandarma çıktı

10 Ağustos 2020 Pazartesi, 13:54

Bunun üzerine halk jandarmanın engellemelerine karşın, bahçelerden geçerek şirketin çalışmasını engellemeye çalıştı.

Halkın direnişi üzerine makineler dere yatağından çıkarıldı.

Öte yandan yaşanan olaylar sırasında Mehmet Tali isimli bir yurttaş gözaltına alındı. Tali, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Evrensel'in haberine göre, yaşanan olaylar üzerine olay yerine vali ve kaymakamın gittiği öğrenildi. Ekoloji Birliği de halka destek vermek üzere köye hareket etti. Çatalpınar ilçesinden ise köye giriş kesildi.

ORDU ÇEVRE DERNEĞİ: KORGAN HALKININ YANINDAYIZ

Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, “Başından beri halkla birlikteyiz. Her dakika haberleşiyoruz. Şu an da köydeyim. Halk toprağına, suyuna sahip çıkıyor. Dere zaten küçük. Korgan’ın kanalizasyonu da bu dereye bırakılıyor, peynir tesisinin kirli suları buraya akıyor. Halkın sesine kulak verilmeli" dedi.

Ordu Çevre Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Ekoloji Birliği Eş Sözcüsü Coşkun Özbucak da, “Halk ısrarla HES istemiyoruz, diyor. Halkın talebi önemli değil mi? Ülkenin her tarafı; dereler, ormanlar rant kapısı oldu. İklim değişikliğinden söz ediliyor ancak iklimi alt üst edecek çalışmalardan da geri durmuyorlar. Doğal yaşam yok oldu. Ekoloji Birliği olarak meşru direnme hakkını kullanan Korgan halkının yanındayız” dedi.

NE OLMUŞTU?

Ordu’nun Korgan ilçesinde yapılmak istenen HES’e karşı çıkan yöre halkı, daha önce de iş makinalarının dere kenarına inmesini engellemişti. Korgan’da yapılmak istenen Balamir HES’ine karşı aylardır mücadele eden Çiftlik halkı, geçtiğimiz cumartesi günü şirketin iş makinalarını yeniden getirmesi üzerine yolu kapatmıştı. Jandarma müdahale etse de halkın dağılmaması üzerine jandarma ve iş makinaları bölgeden çekilmişti.