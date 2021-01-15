Kazada yanan otomobildeydi, eski milletvekilinin oğlu çıktı
Ordu’daki zincirleme kazada yanan otomobilde yaşamını yitiren kişinin, DSP 20’nci dönem Ordu Milletvekili Müjdat Koç’un oğlu Melih Koç (42) olduğu belirlendi.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde dün akşam 4 aracın karıştığı zincirleme kazada alev alan otomobillerden birinde yanarak yaşamını yitiren kişinin, DSP 20’nci dönem Ordu Milletvekili Müjdat Koç’un oğlu Melih Koç (42) olduğu belirlendi.
Kaza, saat 20.00 sıralarında Fatsa ilçesi Dolunay Kavşağı’nda meydana geldi. Osman Keskin yönetimindeki cip, Celal Kır yönetimindeki otomobil ve Murat Akmaz yönetimindeki otobüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme kazaya karıştı. Kazayla birlikte araçlardan ikisi alev aldı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan araçlara müdahale ederek söndürdü. Yanan spor otomobilin sürücüsü yanarak feci şekilde yaşamını yitirirken, yaralanan Celal Kır ve Osman Keskin, 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
ESKİ VEKİLİN OĞLU ÇIKTI
Kazada yanarak yaşamını yitiren kişinin kimliği saatler sonra tespit edildi. Ölen kişinin DSP 20’nci dönem Ordu Milletvekili Müjdat Koç’un oğlu Melih Koç olduğu belirlendi.
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