Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’dan Adana’da dikkat çeken buluşma
İnfaz yasasıyla tahliye edilen organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, Adana’da bölgedeki iş adamlarıyla buluştu
16 Nisan’da infaz yasasıyla tahliye edilen organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, Adana’da iş adamları ve siyasiler ile bir araya geldi.
MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Baş Danışmanı Hüseyin Sözlü’ye vekaleten kardeşi Reis Sözlü, Adana MHP il ve ilçe yönetimleri, ülkü ocakları il başkanı, bölgenin iş adamları Şirin Aksoy, Menderes Kutlu, İskenderun bölgesinin iş adamı Bedrettin Öz, Batmanlı iş adamı Zeki Gültekin ve çok sayıda ünlü isimlerin yer aldığı ziyarette fikir alışverişi yapıldı. Çakıcı’nın basın danışmanı gazeteci Ferhat Aydoğan da ziyarette güzel bir dostluk ve kardeşlik ortamı kurulduğunu belirtti.
"ÖZ AİLEM NEYSE ALAATTİN BEY’DE ÖYLEDİR"
Ziyareti değerlendiren iş adamı Şirin Aksoy ise, “Alaattin Bey’i yıllardır tanırım adam gibi adamdır. Benim kendi öz ailem neyse Alaattin Bey’de öyledir. Adana ziyareti Adana’dan Türkiye’ye birlik beraberlik kardeşlik mesajı olmuştur. Bizde kan bağı değil can bağı vardır” ifadelerini kullandı.
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