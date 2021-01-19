Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'le ilgili gündem olan iddia: "Gözaltına alınıp sınırdışı edildi"
AKP’ye ve MHP'ye desteğiyle bilinen organize suç örgütü lideri Sedat Peker’e yönelik 'gözaltı' ve 'sınırdışı' iddiaları gündem oldu. İddalar netlik kazanmazken, Peker'e yakın Emre Olur, "Hafif bir deprem olduğunda kaçan namussuzdur" paylaşımı yaptı.
Cumhur İttifakı'na sıkı desteğiyle bilinen organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Kuzey Makedonya'da gözaltına alındığı ve Kosova üzerinden Türkiye'ye iade edileceği iddia edildi.
Peker'in sınır dışı edilirken "can güvenliğini" öne sürerek Türkiye’ye gönderilmek istemediği, bunun üzerine de Karadağ’a gitmesine izin verildiği öne sürüldü.
Makedonya’da yayın yapan bir haber sitesinde konuyla ilgili “Polis, Türkiye’ye uzun süredir ikamet eden tanınmış bir uyuşturucu baronunu tutuklayarak sınır dışı etti” ifadesi kullanıldı.
Sosyal medyanın gündemine yerleşen olayla ilgili iddialar netlik kazanmazken Peker'e yakınlığıyla bilinen ve 'Dijital Veri Analisti, Bilgi Teknolojileri ve Sosyal Medya Uzmanı' unvanıyla bir dönem Beyaz TV'de program da yapan Emre Olur'un paylaşımı dikkat çekti.
Olur, Twitter hesabından Peker'le bir fotoğrafını paylaşıp "Güzel günlerde birlikteyken hafif bir deprem olduğunda kaçan namussuzdur. Allah’a şükürler olsun.. Bu kahpe sistemde biz biriz beraberiz" diye yazdı.
Sedat Peker, geçtiğimiz yıl yurtdışına çıkışının ardından yaptığı video konuşmasında dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kendisini hedef aldığını öne sürüp "Sakın yurtdışına çıkmasına izin vermeyin, gözaltına alın" dediğini iddia etmiş ve "Artık kafamın içinde bütün her şey netleşti. Kesinlikle Berat Bey beni yok etmek istiyor" demişti.
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