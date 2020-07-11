Orhan Pamuk: Ayasofya'yı yeniden camiye çevirmek, dünyanın geri kalanına 'artık seküler değiliz' demektir
Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılmasına ilişkin olarak, "Ayasofya'yı yeniden camiye çevirmek, dünyanın geri kalanına 'artık seküler değiliz' demektir" yorumunda bulundu.
Ayasofya’nın yeniden cami olarak ibadete açılması tartışmaları bugün Danıştay ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gelen kararlarla sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmesine yönelik karara imza attı.
Yapılan düzenlemenin ardından yazar Orhan Pamuk, kararı "Ayasofya’yı yeniden camiye çevirmek dünyanın geri kalanına artık seküler değiliz demektir" sözleriyle değerlendirdi.
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