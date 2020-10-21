Orionid meteor yağmuru geliyor! Ne zaman, saat kaçta izlenebilecek?

21 Ekim 2020 Çarşamba, 15:09

Gökyüzü tutkunlarını büyük bir ilgiyle beklediği orionid meteor yağmuru için kısa bir zaman kaldı. Orionid meteorları Ekim ayının ilk günlerinde gezegenimize ulaşmaya başladı.

Birkaç meteor yağmuru sağanak yağışı andırır. Orionidler yılın en güçlü yağmuru değiller ve özellikle fırtınalarıyla tanınmıyorlar (beklenmedik, çok zengin görüntüler üretiyorlar)

Karanlık bir yerden zirvede saatte 10 ila 20 Orionid görebilirsiniz.

2020 ORİONİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Earthsky.org'un haberine göre orionid meteor yağmuru 21 Ekim'de en yüksek seviyeye ulaşacak ve gökyüzünde görsel bir şölen sunacak. Uzmanlar bu şölenin en iyi izleneceği saat aralığının ise gece 1 ile 4 arası olacağını belirtiyor.

2020'de herhangi bir Orionid görürseniz, bunların son derece hızlı göktaşları olduklarını ve Dünya atmosferine saniyede yaklaşık 66 kilometre (41 mil) düştüklerini unutmayın. Ayrıca, bazen bir Orionid meteoru son derece parlak olabilir ve parçalara ayrılabilir.

ORİONİD METEOR YAĞMURU İZLENEBİLİR Mİ?

Hava koşullarının uygun olduğu, şehre uzak noktalardan ve ışıksız bölgelerde, meteor yağmurunu izlemek daha kolay olacak.

ORİONİD METEOR YAĞMURU NASIL OLUŞUR?

Orionid göktaşları Halley Kuyruklu Yıldızı'ndan kaynaklanır. Göktaşlarına hayal ürünü olarak kayan yıldızlar denir. Tabii ki, gerçekten yıldız değiller. Kuyruklu yıldızların geride bıraktıkları, Dünya'nın atmosferinde yanan enkazlardır.

Kuyruklu yıldızın saçtığı parçacıklar üst atmosferimize çarparak Dünya yüzeyinin yaklaşık 100 km yukarısında buharlaşırlar.

En son 1986'da selamlaştığımız Halley, Güneş etrafındaki bir turunu 76 yılda tamamlıyor. Dünya'dan görülebileceği en yakın tarih ise 2061 yılı oluyor.

Kaynak: Chip