Orman Genel Müdürlüğü yangın söndürme helikopteri kiralama ihalesini iptal etti

29 Mart 2021 Pazartesi, 09:45

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü, bahar aylarının gelmesine rağmen orman yangınlarıyla mücadelede kullanılmak üzere yangın söndürme uçağı ve yangın söndürme helikopteri kiralayamadı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Orman Genel Müdürlüğü yangın söndürme uçağı kiralama ihalesinden sonra şimdi de yangın söndürme helikopteri kiralama ihalesini iptal etti. Müdürlük, 23 Şubat’ta “Orman Yangınları İle Mücadele Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 6 Adet Helikopteri Kiralanması İşi” adı altında bir ihale düzenledi.

Ancak, ihale sadece bir şirketin teklif verdiği, verilen teklifin yaklaşık maliyetten yüzde 14 oranında fazla olduğu ve kiralanacak bazı modeldeki helikopterler için de teklif verilmediği belirtilerek iptal edildi.

UÇAK İHALESİ DE İPTAL EDİLDİ

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Orman Genel Müdürlüğü’nün 29 Ocak tarihinde “2021 yılında Çıkabilecek Orman Yangınlarıyla Mücadele hizmetlerinde kullanılmak üzere 5 adet Amfibik Uçak Kiralama” ihalesi de iptal edilmişti.

İhalenin iptal gerekçesi de olarak, helikopter kiralama ihalesinde olduğu gibi verilen teklifin yaklaşık maliyetten fazla olması, kiralanacak bazı model ve özelliklerdeki uçaklar için de teklif verilmemesi gösterildi.

THK İNADI DA DEVAM EDİYOR

Orman Genel Müdürlüğü, yangın söndürme uçağı ve helikopteri kiralayamadığı için yeni ihaleler açtığını da açıklarken Türk Hava Kurumu (THK) inadını da sürdürüyor.

Eski Gümrük ve Ticaret Bakanı AKP'li Cenab Aşçı'nın 2019 yılında kayyum olarak atandığı THK yangın söndürme uçakları ise hâlâ hangarlarda bekletiliyor. Orman Genel Müdürlüğü, 1985 yılından 2019 yılına kadar çok sayıda orman yangınına müdahale eden Türk Hava Kurumu'nu üç yıldır yangın söndürme uçağı kiralama ihalelerinde devre dışı bırakıyor. THK’nin yangın söndürme uçakları 4 bin 900 litre kapasiteli olduğu için yeni yangın söndürme uçağı ihalelerindeki 5 bin litre şartını sağlayamıyor.