Orman yangınına müdaha etmeye çalışan yurttaş, yanarak yaşamını yitirdi
Ordu'nun Aybastı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden Ahmet Çoban (58), yanarak yaşamını yitirdi.
Kayabaşı Mahallesi'nde öğlen saatlerinde, ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören yurttaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada yangına müdahale etmeye çalışan Ahmet Çoban, alevlerin arasında kaldı.
Çoban, alevlerin üzerine sıçraması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi. Çoban'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ekipler, kısa sürede alevleri kontrol altına alarak, orman yangınını söndürdü.
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