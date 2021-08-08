Orman Yangınları Raporu'ndaki gerçek
Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin orman yangınlarına ilişkin hazırladığı rapora göre, Muğla’da 61 bin 813 hektarlık orman küle döndü.
Muğla Büyükşehir Belediyesi, yedi ilçede 12 gündür süren orman yangınlarına ilişkin rapor hazırladı. 7 Ağustos itibarıyla Muğla’da 61 bin 813 hektarlık orman küle döndü. Bu rakam 2020’de Türkiye genelinde yanan ormanlık alanların üç katından fazla. 36 bin yurttaşın tahliye edildiği yangın bölgelerinde, Türkiye’nin farklı kentlerinden gelen belediye ekiplerinin yanı sıra Azerbaycan, İran, Rusya ve İspanya’dan gelen uçak ve helikopterler de mücadeleyi sürdürüyor.
Muğla’da yangınlar nedeniyle bugüne dek 55 mahalle, 11 bin 844 haneden 36 bin 365 vatandaş kara ve denizyoluyla güvenli bölgelere tahliye edildi.
Kent genelinde 2914 bina ve bağımsız bölümde hasar tespit çalışmaları yapıldı. 176 yapının ağır hasarlı, 352 yapının hasarlı olduğu; 133 yapının yıkık ve 51 yapının da acil yıkıma ihtiyacı olduğu belirlendi. l
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