Arazi mafyalarının yangınlarla ilgisi

07 Ağustos 2021 Cumartesi, 13:13

Gazetemiz yazarı Barış Doster, "Orman yangınları, siyasetin finansmanı ve şehir rantı" başlıklı bi yazı kaleme aldı.

Doster bugünkü yazısında, Türkiye'nin günlerdir mücadele ettiği orman yangınlarının perde arkasında yatan ve aydınlatılmayan sebeplere değindi.

Doster, Belediye meclislerinde farklı partilerin imar plan tadilatı söz konusu olunca neden birlikte hareket ettiğini ve arazi mafyalarının bu süreçteki rolünden bahsetti.

Barış Doster'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Ormanların acımasızca talan edilmesinin, imara açılmasının, ulusal ve yerel ölçekte siyasetin finansmanıyla yakın ilgisini dikkate almadan, orman yangınlarıyla mücadele edemeyiz.

Belediye meclislerinde, farklı partilerin, hemen hiçbir konuda birlikte el kaldırmayan meclis üyelerinin, imar plan tadilatı söz konusu olunca, nasıl birlikte hareket ettiklerini görmeden, sorunların üstesinden gelemeyiz.

Yıllarca bakanlık, milletvekilliği yapmış deneyimli siyasetçilerin, bırakın büyükşehir belediye başkanı olma çabasını, ilçe belediye başkanı olmak için gösterdiği çabayı, yaptığı kulisi bilmeden, gerekli önlemleri alamayız.

O halde soralım: Şehirlerin yarattığı imar rantının, milletvekilleri, yerel yöneticiler ve bürokrasinin inşaat şirketleriyle, müteahhitlerle kurdukları yakın, yoğun, derin ilişkilerin, bu yolla siyasete finansman sağlanmasının, orman yangınlarıyla, arazi mafyasıyla ilgisi yok mu? Hangi büyük oteller, yanan orman arazileri üzerinde kuruldu? Kentlerde yeşil alanlar, eğitim ve sağlık tesisleri için ayrılmış olan araziler, deprem halinde yurttaşların toplanması için tahsis edilmiş olan parklar, hangi imar plan değişiklikleriyle, alışveriş merkezleri, lüks siteler, iş merkezleri yapılsın diye verildi? Hangi siyasetçiler, belediye başkanları bu işlere aracılık yaptı? Karşılığında neler aldı?

Acı gerçek şudur: Servetleri dudak uçuklatan, birkaç dönem belediye başkanlığı yaptıktan hemen sonra genel başkanlık yarışına giren, olmadı parti kurup başına geçen, her seçimde parti değiştirmekten başı dönen siyasetçilerin çok fazla olduğu ülkemizde, doğayla, tarihsel dokuyla, kültürel mirasla uyumlu şehircilik, orman, turizm, sanayi, tarım politikaları uygulayamayız.