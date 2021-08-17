Orman yangınları ve Covid-19 ilişkisi

17 Ağustos 2021 Salı, 07:43

ABD'de yer alan Harvard Üniversitesi TH Chan Halk Sağlığı Okulu'ndan bilim insanları, Science Advances'ta yayınlanan çalışma için 2020'den California, Oregon ve Washington eyaletindeki 133 kentin verilerini kullandı. Orman yangınlarıyla bağlantılı olan ve akciğerlerin derinliklerine solunabilen yüksek PM2.5 seviyelerine sahip günlere bakıldı.

VAKALARDA YÜZDE 12, ÖLÜMLERDE YÜZDE 9 ARTIŞ

Sonuçlar, yüksek PM2.5 seviyelerini takip eden 28 gün içinde Covid-19 vakalarında yaklaşık yüzde 12 ve ölümlerde yüzde dokuz artış ortaya koydu.

Washington, orman yangınları nedeniyle Covid-19 vakalarındaki yüzde 71,6 artışla vakalardan en çok etkilenen eyalet oldu. Los Angeles'ın yaklaşık 96 km doğusunda bulunan California, San Bernardino, yüzde 66 ile ölümlerde en büyük artışı yaşadı.

Washington, orman yangınları nedeniyle Covid-19 vakalarındaki yüzde 71,6 artışla vakalardan en çok etkilenen eyalet oldu. Los Angeles'ın yaklaşık 96 km doğusunda bulunan California, San Bernardino, yüzde 66 ile ölümlerde en büyük artışı yaşadı.

Zayıflamış akciğerler ayrıca, astım gibi bir durumun birini savunmasız bırakmasına benzer şekilde, daha ciddi virüs vakalarına yol açarak hastaneye yatış ve ölüm olasılığını artırabiliyor.

"ENDİŞE VERİCİ BİR DÖNEMDEYİZ"

Harvard Üniversitesi’nde biyoistatistik profesörü ve araştırmanın ortak yazarı Francesca Dominici "Delta varyantı vakalarında ve orman yangınlarına artış yaşadığımızı düşünürsek, endişe verici bir döneme girdiğimiz açık” dedi.

Diğer taraftan, ABD’de geçen yıl beş dönümden fazla arazi arttı. Bu yıl ise ülkede etkili olan aşırı sıcak hava dalgaları nedeniyle en az 4 milyon dönüm arazinin yandığı tahmin ediliyor.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINI ETKİLEDİ

Orman yangınları, sadece ABD’yi değil, Sibirya’dan Yunanistan’a, Türkiye’den Kuzeybatı Pasifik'e kadar bu yıl dünyanın dört bir yanını etkiledi.

Küresel ısınma epidemiyoloğu Tarık Benmarhnia, “Bu yangınlar sadece büyük yıkıma neden olmakla kalmıyor, muhtemelen Covid-19 salgınlarını da sürdürecekler. Orman yangınlarının yoğunlaştığı alanlarda, solunum rahatsızlıkları veya kardiyovasküler rahatsızlıklar nedeniyle hastaneye yatış da artar” dedi.

-NTV