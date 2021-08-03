Orman yangınlarına karşı direnç nasıl geliştirilir, yangınların şiddeti nasıl azaltılabilir?

03 Ağustos 2021 Salı, 17:27

Washington Üniversitesi'nden Orman Ekolojisi uzmanları Susan J. Prichard, Keala Hagmann ve ABD Orman Servisinden Paul Hessburg'a göre, orman yangınlarının en önemli sebeplerinden biri de şüphesiz iklim değişikliği.

Zira günümüzde orman yangını mevsimi, 30 yıl öncesine göre ortalama 40 ila 80 gün arasında daha uzun sürüyor. Bu yangınlarında daha çok kuraklık belirleyici oluyor, çünkü kuraklık ağaçların kurumasını ve bu sebeple yangında tutuşmalarını kolaylaştırıyor.

İKİ KRİTİK ÖNLEM

Paul Hessburg ve ekibi son çalışmaları ile birlikte, kuraklığa karşı dayanıklılığı teşvik eden, "yangın riskinden arındırılmış ormanlar" yaratarak, gelecekte yaşanabilecek muhtemel yangınların şiddetini azaltmayı hedefliyor.

Yahoo Finance'de yayınlanan bir habere göre, ekibin yaklaşımında iki kritik önlem öne çıkıyor:

- Bunlardan ilki, yoğun ormanların seyreltilmesi. Yani çalılık, fundalık ve ormanlık alanların yangın tehlikesine karşı restore edilmesi;

- İkincisi ise kontrollü yangınlar yoluyla yangın potansiyelinin azaltılması.

Hagmann'a göre, yüzyıldan fazla bir süredir uygulanan orman yönetimi uygulamaları, maalesef ormanlardaki biyoçeşitliliğin yanı sıra sosyal ve ekolojik değerleri de yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı...

YANGINLA YAŞAMAK

Hessburg ve ekibinin araştırmalardan elde ettikleri sonuçlara göre, "Sarıçam ve kozalaklı ağaçlardan oluşan ormanlardaki kontrollü yakma ve seyreltme işlemleri, yangınların hasarını azaltmada oldukça etkili. Ilımlı hava koşullarında gerçekleşen yangınların belirli bir alana yayılmasına izin vermek de çözümün bir parçası, ancak bu reçeteler nihayet tüm orman türlerine uygulanabilir değil. Zaten ormanlardaki muazzam çeşitlilik de göz önüne alındığında, tüm modellere uyan tek bir çözümün varlığından söz etmek de olanaksız."

Bu bağlamda, ağaç türlerine göre daha dirençli ormanlar oluşturmak ve toplum içinde yangına müdahale konusunda farkındalığı artırmak sorunun büyük bir kısmını çözmemize yardımcı olabilir. Ancak hepsinden önemlisi, küresel ısınma ve iklim değişikliği çağında, pek çok şeyle olduğu gibi orman yangınlarıyla birlikte yaşamayı da öğrenmek zorundayız.