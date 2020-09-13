Orman yangınlarına karşı 'yağmur duası'
Adana'daki tüm camilerde orman yangınlarına karşı 'yağmur duası' yapıldı.
Adana İl Müftülüğünce Pozantı, Hatay'ın Dörtyol ve Osmaniye'nin Düziçi ilçelerinde süren orman yangınlarının son bulması için kentteki tüm camilerde öğle namazının ardından "yağmur duası" edildi.
Adana İl Müftüsü Hasan Çınar, kentte ve çevre illerde devam eden orman yangınları bulunduğunu söyledi.
"YANGINLARIN SON BULMASI İÇİN..."
"Yangınların son bulması, millet ve memleketimizin selameti için, bugün öğle namazına müteakip tüm camilerimizde tesbihattan sonra yağmur duası edildi." diyen Çınar, duanın cami içerisinde, COVID-19 tedbirlerine uygun gerçekleştirildiğini belirtti.
Video Haberler
- Yurttaştan polise: Senin ismini öğreneceğim ben!
- İstanbul’da taksiciden örnek davranış
- İşte kum fırtınası anında yapılması gerekenler
- Yıldırım ve şimşekler geceyi böyle aydınlattı
- Görevden alınan kaymakamları kim atadı?
- AKP'li vekilden depremzedelere çirkin sözler
- Covid-19 hastası: Hastaneye yatırılmadım, sokakta kaldım
- Atatürk'e sahip çıkmak ne ise...
- İmamoğlu'ndan Söz verdik yaptık videosu
- İnce 'parti kurayım mı?' diye sordu, yurttaş yanıt verdi