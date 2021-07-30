Orman yangınlarıyla ilgili skandalı CHP'li Başkan açıkladı: 15.30'dan sonra kimse kalmıyor!
Orman yangınlarına müdahalede kullanılmak üzere uçak kiralamak için THK'yi aradığını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Yarın sabah görüşebilirsiniz saat 15.30'dan sonra burada kimse kalmıyor” yanıtını aldığını açıkladı.
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda çıkan bir yurttaşın yaşamını yitirdiği yangına ilişkin Halk TV'de açıklama yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, orman yangınında kullanılmak üzere Türk Hava Kurumu'ndan (THK) uçak kiralamak istediklerini ancak görüşecek bir yetkili bulamadıklarını söyledi.
Gürün, “Santral memuru çıktı. Ben kendimi tanıtarak yangın uçaklarının kullanılmasıyla ilgili yetkiliyle konuşmak istediğimi söyledim. Ama arkadaş, 'Yarın sabah görüşebilirsiniz saat 15.30'dan sonra burada kimse kalmıyor' dedi. Türk Hava Kurumu'nda görüşecek bir yetkili bulamadık” diye konuştu.
MARMARİS YANMAYA DEVAM EDİYOR
Dün Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak İçmeler Mahallesi'ne ilerledi. Havadan helikopterle yapılan müdahaleler hava kararınca durdurulurken, yangını kontrol altında tutmak için ekipler, karadan gece boyunca çalışmasını sürdürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla helikopterler bölgede çalışmalara yeniden başladı.
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