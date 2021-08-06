Ormana’ya uçak bekleniyor!

06 Ağustos 2021 Cuma, 04:00

Ve bu video, zevk vermiyor, acı veriyor, dehşet veriyor, çünkü söz konusu yer şömine değil, orman! Ağaçlar yanıyor, şömine alevi gibi. Ve o ateşlerin arasında bir insan, bir gönüllü, söndürmeye çalışıyor, beyhude bir gayretle! Eynif Ovası yanıyor, Antalya’da! Eynif Ovası, Ormana diye bilinen bölgenin de içinde bulunduğu yer. Ve burası, yüz küsur yıllık düğmeli diye bilinen evlerin olduğu yer. Ormana bu mimari özelliğiyle gezginlerin ilgisini çekiyor. Tarihi evler restore ediliyor, butik otellere, lokantalara dönüşüyor. Köyü terk etmiş gençler geri dönüyor, iş bulup çalışıyor. Etraf yemyeşil orman. Ve bütün bu güzellik, tarihi doku, mimari özellik taşıyan evler, yanıp yok olma tehlikesiyle karşı karşıya! Ormana’nın düğmeli evlerini daha önce de yazmıştım. Birbiri içine geçmiş ahşap kalasların dışarıda kalan uçları düğme görüntüsü verdiği için bu mimarinin adı düğmeden geliyor. Kültür ve Turizm Bakanı’nın da memleketi olduğu söylenen Antalya Eynif Ovası’na olduğu söylenen 51 helikopter 21 uçaktan bir ikisi de oraya yardıma gitsin lütfen! Mimari miras yok olmasın!