Orta Çağ'dan beri bir ilk: 'Büyük kavuşum' 21 Aralık'ta gerçekleşecek

21 Kasım 2020 Cumartesi, 14:10

Güneş Sistemi’ndeki iki gaz devi, Jüpiter ve Satürn, dünyanın gökyüzünde yaz aylarından beri birbirine yaklaşıyor.

İkilinin yaklaşık her 20 yılda bir gerçekleşen ve "Büyük kavuşum" adı verilen bu olayı, gezegenlerin aynı sağ açıklığa veya göksel boylama sahip olduğu anlamına geliyor.

Ancak Rice Üniversitesi’nden Patrick Hartigan’a göre, 21 Aralık’ta gerçekleşecek olay, diğerlerinden çok daha nadir. Fizik ve Gökbilim Profesörü Hartigan, şöyle konuştu:

"Gece göğünde görülen bu nesneler arasında daha yakın bir hizalama yakalamak için 4 Mart 1226’ya gitmeniz gerekiyor."

Independent Türkçe'nin aktardığına göre 21 Aralık akşamı, iki gezegen, dolunayın çapının 5’te biri oranında birbirinden uzakta, çift gezegen gibi gözükecek. Teleskop kullanan çoğu kişi, iki gezegeni ve en büyük uydularından birkaçını aynı görüş alanında görebilecek.

Phys.org'un haberine göre, bu ilginç olayı takip edebilmek için en iyi koşullar ekvator çevresi olsa da hava durumu izin verdiği sürece Dünya’nın herhangi bir yerinden gözlemlenebilir olacak.

Hartigan, gözlemleme hakkında "İzleyiciler ne kadar kuzeyde olursa, gezegenler ufukta kaybolmadan önce birleşime göz atmak için daha az zamanları olacak" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Profesör Hartigan, Jüpiter’le Satürn’ü gece göğünde bir daha bu kadar yakın ve yüksekte görmek isteyenlerin, 15 Mart 2080’e kadar beklemesi gerektiğini söyledi. Daha sonra da ikilinin 2400’e kadar böyle görünmeyeceğini ekledi.