'Orta sahasız' Galatasaray

13 Eylül 2020 Pazar, 11:37

Galatasaray’da defansif orta saha pozisyonuna takviye yapılamaması, Teknik Direktör Fatih Terim'i sistem değişikliğine itti. Cimbom, sezonun ilk maçına 4-1-4- 1 dizilişi ile çıkarken ön liberoda Taylan Antalyalı görev yaptı. Hücuma dönük orta sahada sağda Feghouli, solda Emre Kılınç, ortada ise Arda ile Belhanda görev yaptı. Arda 8, Belhanda ise 10 numara gibi oynadı.

GOL YEME SERİSİ 9 MAÇ

Geçen sezon pandemi arası sonrası sakatlanan Muslera'nın yokluğunda kalesini kapatamayan Galatasaray'ın bu kötü istatistiği dün de sürdü. Cimbom'un 8 maçlık gol yeme serisine bu sezonun ilk sınavı da eklendi: 9. Ancak Okan Kocuk'tan eldivenleri devralan Fatih Öztürk, ilk maçında güven veren bir görüntü sergiledi.

Kaynak: Skor