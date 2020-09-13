'Orta sahasız' Galatasaray
Defansif orta sahaya takviye yapılmaması nedeniyle Fatih Terim, Gaziantep karşısında ön liberoda Taylan’a şans verdi. Arda 8 numara gibi oynadı.
Galatasaray’da defansif orta saha pozisyonuna takviye yapılamaması, Teknik Direktör Fatih Terim'i sistem değişikliğine itti. Cimbom, sezonun ilk maçına 4-1-4- 1 dizilişi ile çıkarken ön liberoda Taylan Antalyalı görev yaptı. Hücuma dönük orta sahada sağda Feghouli, solda Emre Kılınç, ortada ise Arda ile Belhanda görev yaptı. Arda 8, Belhanda ise 10 numara gibi oynadı.
GOL YEME SERİSİ 9 MAÇ
Geçen sezon pandemi arası sonrası sakatlanan Muslera'nın yokluğunda kalesini kapatamayan Galatasaray'ın bu kötü istatistiği dün de sürdü. Cimbom'un 8 maçlık gol yeme serisine bu sezonun ilk sınavı da eklendi: 9. Ancak Okan Kocuk'tan eldivenleri devralan Fatih Öztürk, ilk maçında güven veren bir görüntü sergiledi.
Kaynak: Skor
Video Haberler
- Yurttaştan polise: Senin ismini öğreneceğim ben!
- İstanbul’da taksiciden örnek davranış
- İşte kum fırtınası anında yapılması gerekenler
- Yıldırım ve şimşekler geceyi böyle aydınlattı
- Görevden alınan kaymakamları kim atadı?
- AKP'li vekilden depremzedelere çirkin sözler
- Covid-19 hastası: Hastaneye yatırılmadım, sokakta kaldım
- Atatürk'e sahip çıkmak ne ise...
- İmamoğlu'ndan Söz verdik yaptık videosu
- İnce 'parti kurayım mı?' diye sordu, yurttaş yanıt verdi