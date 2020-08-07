Ortadoğu'da toprak ısınıyor: Suudi Arabistan ve BAE'de peş peşe büyük yangınlar

07 Ağustos 2020 Cuma, 11:10





Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir tren garında bilinmeyen sebeplerle yangın çıktı. Yangın, sivil savunma ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Cidde Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, yangının Süleymaniye'deki Haramain tren istasyonunun bahçesinde, idari ofis olarak kullanılan bir binada 19:30 sularında çıktığını doğruladı.

Suudi Sivil Savunma ekipleri, yangının olduğu yerde personel olmadığını belirtti.

AJMAR DA ALEVLERE TESLİM

Öte yandan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ajman bölgesinde yer alan ve içerisinde dükkan ile mağazaların bulunduğu bir çarşıda da büyük bir yangın çıktı. Yangın sonucu gökyüzünü dumanlar kapladı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. IHA'nın haberine göre, Ajman sivil savunma ekipleri araç sürücülerinden alternatif yolları kullanmalarını istedi. Birçok dükkanda yangın nedeniyle büyük hasar oluştuğu ifade edildi.

Alevlere müdahale devam ederken, yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.