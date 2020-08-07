Ortadoğu'da toprak ısınıyor: Suudi Arabistan ve BAE'de peş peşe büyük yangınlar
4 Ağustos'ta Beyrut Limanında yaşanan patlamanın ardından dün Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ajman kentinde bir çarşı ve Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da da bir tren istasyonu alevlere teslim oldu. Peş peşe çıkan büyük çaplı bu iki yangının kaynağı belirsiz...
Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir tren garında bilinmeyen sebeplerle yangın çıktı. Yangın, sivil savunma ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Cidde Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, yangının Süleymaniye'deki Haramain tren istasyonunun bahçesinde, idari ofis olarak kullanılan bir binada 19:30 sularında çıktığını doğruladı.
Suudi Sivil Savunma ekipleri, yangının olduğu yerde personel olmadığını belirtti.
????? ???? ???? #??? ????? ????? ?? ??? ?? ???????? ????? ?????? ?????? ?????? (??*??) ?? ???? ???? ???? ??????? ??????????? ??? ????? ?????? ??? ????. pic.twitter.com/kdrUdJ6oAA— ?????? ?????? ??????? (@SaudiDCD) August 6, 2020
AJMAR DA ALEVLERE TESLİM
Öte yandan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ajman bölgesinde yer alan ve içerisinde dükkan ile mağazaların bulunduğu bir çarşıda da büyük bir yangın çıktı. Yangın sonucu gökyüzünü dumanlar kapladı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. IHA'nın haberine göre, Ajman sivil savunma ekipleri araç sürücülerinden alternatif yolları kullanmalarını istedi. Birçok dükkanda yangın nedeniyle büyük hasar oluştuğu ifade edildi.
Alevlere müdahale devam ederken, yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.
Video Haberler
- Bursa İstanbul karayolunda korku dolu anlar
- Beşiktaş’ta korkunç an! Köpeğe çarpıp kaçtı
- İnce'nin konuşulduğu programa damga vurdu!
- Davutoğlu'ndan 'sağcılık' itirafı
- 'Ustalık belgesi' olmayan berberden şoke eden savunma!
- Sivas'ta iki otomobil kavşakta çarpıştı: 6 yaralı
- Vali'ye Bugün olmaz gelemem misafirim var” yanıtı
- Patlama anı düğün videolarına yansıyan çift konuştu
- 5 kişinin bulunduğu araç kaza yaptı! 3 ölü, 2 yaralı
- Özlü, Türkiye’deki gerçek hasta sayısını açıkladı