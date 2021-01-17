Ortalama borç 25 bin 336 TL
Bireysel kredi borçluları, bir yılda 2.5 milyon kişi artarak 34 milyona dayandı. Ortalama borç ise 25 bin 336 TL.
Türkiye’de özellikle 2018’in ikinci yarısından bu yana yaşanan krize geçen nisan ayında eklenen salgının yarattığı ekonomik sorunlar, 2020’de bireysel kredi kullanımı hızla artırdı.
YÜZDE 46 İHTİYAÇ
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin güncel verilerine göre Kasım 2020 itibarıyla bireysel kredi borcu olanların sayısı 33 milyon 983 bin kişiye ulaştı. Bu sayı 2019’un aynı ayında 31 milyon 525 bin kişiydi. Yıllık artış 2 milyon 458 bin kişi oldu. Bireysel kredi borcu toplamı ise yüzde 43.1 artışla 601.5 milyar liradan 861 milyar liraya ulaştı. Bu bireysel kredilerin ise yüzde 46’sını ihtiyaç, yüzde 33’ünü konut, yüzde 17’sini kredi kartları ve yüzde 4’ünü taşıt kredileri oluşturdu.
Kasım 2019’dan Kasım 2020’ye kişi başına ortalama bireysel kredi borcu 19 bin 79 liradan 25 bin 336 liraya çıktı. Bu kapsamda ortalamalar; konutta 81 bin 424 liradan 110 bin 48 liraya, taşıtta 54 bin 125 liradan 86 bin 2 liraya ve ihtiyaçta 10 bin 184 liradan 14 bin 112 liraya ulaştı. Kredi kartında ise 4 bin 536 liradan 5 bin 204 liraya yükseldi. l Ekonomi Servisi
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