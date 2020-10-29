Ortaokuldaki mescide imam atandı, okul camiye döndü
Artvin’deki 7 Mart Ortaokulu’nda bulunan mescide imam atanınca cami haline geldi.
Artvin’de bulunan 7 Mart Ortaokulu mescidine 2016’da İl Müftülüğü tarafından imam ataması yapıldı. Bu atamanın ardından mescitte ramazan ayında teravih namazı kılınmaya başlandı. Daha sonra ise okulda öğrenciler bulunurken de namaz kılınmaya devam edildi.
Birgün'den Dilan Şahinbaş'ın haberine göre, bununla yetinmeyen mahalleli vakit namazlarını kılmak için de 7 Mart Ortaokulu bahçesini kullanmaya başladı.
Pandemi döneminde okul bahçesine veliler dahi alınmazken burada yine namaz kılınmaya devam ediliyor.
GİRİŞ ÇIKIŞ ARKA TARAFTAN
Okul aile birliği üyelerinden veli Özlem Eldemir namaz dışında Kuran kursu verildiğini de iddia etti. Eldemir şunları söyledi: “Bu durumu öğrendikten sonra okul müdürü ile görüştük ve mescidin camii olarak kullanılmaması için neler yapılması gerektiği üzerinde tartıştık. Müdür bey Milli Eğitim Müdürüyle görüşeceğini kendisinin de bu durumdan rahatsız olduğunu dile getirdi. Biz herhangi bir şekilde okul bahçesinde insanların namaz kılmasını istemiyoruz.” Eldemir, ayrıca tarikat ve cemaatlerin de burada namaz kıldığını ve öğrencilerin bundan rahatsız olduğunu ifade etti.
7 Mart Ortaokulu velilerinden Nurcan Gümüş, öğrencilerin eğitim öğretim esnasında dışarıdan yabancıların okula gelerek namaz kılmasına karşı olduğunu ifade etti: “Mümkünse sonlandırılsın bu durum. Okul aile birliği tarafından başlatılacak çalışmalara sonuna kadar destek veririm. Çünkü mescide imam atanarak vakit namazlarının kılınması ne yönden baksak aykırı bir durum” dedi.
ÖNCELİĞİMİZ ÖĞRENCİ GÜVENLİĞİ
Eğitim Sen Artvin Şube Başkanı Köksal Gümüş, gerekli adımların atıldığını, sendika tarafından Artvin Valiliği’ne dilekçe verildiğini dile getirdi. Gümüş, şunları söyledi: “Her kurumda bir mescit bulunuyor biz buna karşı çıkmıyoruz fakat önceliğimiz öğrencilerin güvenliği. Burası ne yazık ki mescit olarak kullanılmıyor. Mahalle sakinleri, eğitim öğretim esnasında imam eşliğinde vakit namazlarını kılıyor. Bu durumun karşısında duracağız. Sürecin takipçisiyiz.”
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