Oruç Aruoba bugün son yolculuğuna uğurlanıyor

04 Haziran 2020 Perşembe, 12:04

Geçen pazar (31 Mayıs) hayata veda eden Oruç Aruoba için daha sonra bir de anma töreni düzenlenecek. 72 yaşında kaybettiğimiz Aruoba bugün memleketi Karamürsel’de toprağa verilerek son yolculuğuna uğurlanacak.

Akademisyen olarak başladığı kariyerine yazar, şair ve felsefeci olarak devam eden Oruç Aruoba, aforizmalara dayalı felsefi metinleri oldukça başarılı bir şekilde kaleme almış ve Türkiye'de pek çok okura ulaşmıştı. Hume, Rilke, Wittgenstein, Nietzsche, Von Hentig, Başo ve Celan’ın Türkçe’ye çevirerek, literatüre kazandıran Aruoba, özgün bir dille yazdığı haiku (Japon tarzı kısa şiir) tarzındaki şiirleriyle de geniş kitlelere ulaşmıştı.



Kitapları: de ki işte, tümceler, yürüme, hani, yakın, ile, uzak, Çengelköy Defteri, olmayalı, Doğançay’ın Çınarları, benlik, sayıklamalar, Geç Gelen Ağıtlar, kesik esin/tiler, ol/an, Meşe Fısıltıları.

