Oruç Reis Antalya’ya demir attı
Doğu Akdeniz’de araştırma faaliyetlerini yürüten Oruç Reis NAVTEX süresinin dolmasıyla beraber Antalya’ya geri döndü. Çalışmaların 25 Eylül’e kadar devam etmesi bekleniyordu.
Doğu Akdeniz’de 1 Eylül'e kadar sürdürüleceği duyurulan Oruç Reis Araştırma Gemisi'nin faaliyetleri yeni bir NAVTEX ile 12 Eylül’e kadar uzatılmasının ardından süre sona erdi. Oruç Reis, Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında daha önce ilan edilen bölgedeki çalışmalarını tamamlayarak Antalya Körfezi’ne demirledi.
Oruç Reis sismik araştırma gemisine, Ataman ve Cengiz Han isimli gemiler eşlik etti. Oruç Reis, Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında daha önce ilan edilen bölgedeki çalışmalarını tamamladı.
Ekipmanları toplayarak Antalya’ya gelen Oruç Reis’in NATO ile müzakerelerin başlamasıyla döndüğü belirtiliyor. Oruç Reis’in faaliyetlerinin 25 Eylül’e kadar sürmesi bekleniyordu.
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