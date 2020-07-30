Oruç Reis gemisi beklemede kalırken Barbaros için yeni Navtex ilanı duyuruldu

30 Temmuz 2020 Perşembe, 06:00

Türkiye, Yunanistan’la yaşanan Navtex (seyrüsefer bildirimi) krizinde Almanya’nın araya girmesiyle Oruç Reis gemisinin Türk kıta sahanlığındaki araştırma faaliyetini ertelerken önceki gece yeni bir hamlede bulundu.

Ankara, Barbaros Hayreddin Paşa gemisinin Kıbrıs’ın doğusunda Türk kıta sahanlığı içinde bulunmayan ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) ruhsat alınan bölgelerde araştırmaya başlayacağını duyurdu. Barbaros Hayreddin Paşa için yayımlanan Navtex duyurusuyla “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de geri adım atmadığı” mesajı vermeye çalışılırken bu adımın uluslararası alanda Oruç Reis’te olduğu ölçüde bir tepki görmesi beklenmiyor.

Türkiye, 21 Temmuz’da bir Navtex mesajı yayımlayarak Oruç Reis gemisinin 2 Ağustos’a kadar Antalya Körfezi ile Yunanistan’a bağlı Rodos ve Meis adalarının güneyine uzanan Akdeniz’in ortasında Türkiye’nin daha önce ilan ettiği kıta sahanlığı sınırlarının güney ucunda sismik arama faaliyetine başlayacağını duyurmuş, buna Atina’dan tepki gelmişti. Aynı gece bölgede askeri hareketlilik yaşanmıştı.

Bu gelişme üzerine Almanya Başbakanı Angela Merkel, 22 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la telefonda görüşmüş ve Akdeniz’de gerilimin düşürülmesini istemişti. Türkiye, bunun üzerine Oruç Reis’in araştırma faaliyetini bir süre ertelemiş, bu hafta başında Ankara’yı ziyaret eden İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya da Türkiye’nin Akdeniz’de gerilimin 1 ay süreyle düşürülmesi teklifine olumlu yaklaştığını bildirmişti.

18 EYLÜL’E KADAR SÜRE

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın önceki gün, Merkel’in Türkiye ve Yunanistan arasında diyalog süreci işletilmesi çağrısına sıcak baktığını söylemiş ve Erdoğan’ın, Oruç Reis’in araştırma faaliyetiyle ilgili “Madem müzakereler devam edecek, yapıcı olalım, bir müddet bekletelim” dediğini aktarmıştı.

Oruç Reis’in araştırma faaliyetinin ertelenmesine ilişkin resmi açıklamanın yapıldığı gün Türk Deniz Kuvvetleri’ne bağlı Antalya Navtex istasyonu, Barbaros Hayreddin Paşa gemisinin Akdeniz’de 18 Eylül’e kadar araştırma yapacağı koordinatları bildiren yeni bir duyuru yayımladı. Barbaros Hayreddin Paşa gemisinin araştırma yapacağı koordinatlar, Kıbrıs’ın doğusunda, KKTC’nin Türkiye Petrolleri’ne ruhsat verdiği alanlar içinde bulunuyor.

Bu alan aynı zamanda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) ilan ettiği münhasır ekonomik bölgesinin İtalyan Eni şirketinin sondaj ruhsatının bulunduğu 2 ve 3 ile 13 numaralı parselleriyle kesişiyor. Milli Savunma Bakanı Akar konuya ilişkin dün yaptığı açıklamada, “KKTC’nin ruhsat sahalarında, Türkiye’nin deniz yetki alanlarında inceleme yapmak bizim hakkımızdır. Hiç kimse bizi herhangi şekilde engellemeye kalkmasın. Yaptıklarımızın hepsi uluslararası deniz hukukuna uygun şekilde yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Oruç Reis için planlanan araştırmanın Avrupa’dan gelen telkinler sonucu ertelenmesinin ardından Barbaros Hayrettin Paşa için yayımlanan Navtex duyurusuyla Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de geri adım atmadığı mesajı vermeyi amaçladığı belirtiliyor. Bu adıma karşı GKRY ve AB’den gelecek tepkilerin söylem düzeyinin ötesine geçmesi beklenmiyor. Halen Yavuz araştırma gemisi de Kıbrıs’ın güney açıklarında Türk kıta sahanlığıyla GKRY’nin tek taraflı ilan ettiği münhasır ekonomik bölgesinin kesiştiği alanda araştırma faaliyeti yürütüyor.