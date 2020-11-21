Oruç Reis için yeni NAVTEX ilan edildi
Oruç Reis'in Akdeniz'deki görev süresi 29 Kasım'a kadar uzatıldı.
Oruç Reis'in Akdeniz'deki görev süresi 29 Kasım'a kadar uzatıldı.
Yeni NAVTEX uyarınca Oruç Reis, Ataman ve Cengizhan isimli gemilerden oluşan görev grubu, 29 kasım saat 20.59'a kadar çalışmalarına yeni belirlenen sahada devam edecek.
NAVTEX NEDİR?
Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.
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