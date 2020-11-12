Oscar adayı '7. Koğuştaki Mucize'ye Kore uyarlaması tepkisi: 'Nerede kaldı ‘yerli ve milli’ değerleriniz'

12 Kasım 2020 Perşembe, 12:44

Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in yaptığı "7. Koğuştaki Mucize", 93. Akademi Ödülleri (Oscar), En İyi Uluslararası Film Dalı'nda Türkiye’yi temsil edecek.

BirGün'den Işıl Çalışkan'ın haberine göre sinema eleştirmenleri, Kore uyarlaması bir filmin Akademi için doğru bir seçim olmadığı görüşünde.

'KEŞKE TÜMÜYLE BİZE AİT OLAN BİR FİLM SEÇİLEBİLSEYDİ'

Atilla Dorsay

Atilla Dorsay, başarı kazanmış bir Kore filmi uyarlaması yerine tümüyle bize ait bir film seçiminin daha isabetli bir karar olacağına vurgu yaptı. "Film aslında fena değil ama bir sanat yapımı da değil" değerlendirmesinde bulunan Dorsay sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir yandan çok açık biçimde bir melodram öte yandan da çok başarı kazanmış bir Kore filminin yeniden uyarlanması. Akademide mutlaka bu filmin aslında bir Kore filmi olduğunu bilenler ve anlayanlar olacaktır. Keşke tümüyle bize ait olan ve sanatsal düzeyi de daha yüksek olan bir film seçilebilseydi…"

'BU SENE HİÇ ŞANSIMIZ YOK GİBİ GÖRÜNÜYOR'

Banu Bozdemir

Türkiye'nin geçen yıl Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Aslı" filmiyle şansını denediği Oscar yarışında "bu sene hiç şansımız yok gibi görünüyor" diyen Banu Bozdemir ise şöyle konuştu: "Bir Kore filmi uyarlamasıyla şansımızı denemek ne kadar etik ve doğru bir karar tartışmak gerek. Sürekli vurgulanan 'yerli ve milli' değerlere ne oldu? Film popüler sinemanın 'sevilen' bir örneği olabilir ama bir kere özgün değil. Akademi'nin remake film yarışamaz diye bir kuralı yok ama kendi içimizde tutarlı olmak adına kesinlikle başka bir film seçilebilirdi. Diğer ülkelerin adaylarına bakınca farkı anlıyoruz zaten. En güçlü ve bağımsız filmlerini yarışmaya gönderiyorlar.”

Kuruldaki seçicilerin seyirci gözüyle baktığına bu sebeple de “duygusal bir karar verdiklerine vurgu yapan Bozdemir “İyi film ağlatır, canımızı acıtır! Maalesef 'Yedinci Koğuştaki Mucize' talihsiz bir seçim olmuş” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Sinema Güç Birliği'ne başvuran 23 film arasından seçilen film, kızı ile aynı zekâ yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu ediniyor. 2013 tarihli Güney Kore filmi “Miracle in Cell No. 7”den uyarlan filmin oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur gibi isimler yer alıyor.