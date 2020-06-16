Oscar ödülleri yeni bir tarihe ertelendi
Koronavirüs salgını yüzünden ertelenen 2021 Oscar ödülleri töreni önceden belirlenen 28 Şubat yerine 25 Nisan’da yapılacak.
İptal olup olmayacağı tartışılan ama sonunda yapılmasına karar verilen 93. Oscar Ödülleri töreni tüm dünyayı sarsan koronavirüs salgını yüzünden ileri bir tarihe ertelendi. Tören, eğer salgında yeni bir dalga yaşanmazsa elbette, 25 Nisan’da yapılacak.
The Playlist’in haberine göre 2020’nin sonlarında açılacağı ilan edilen Akademi Müzesi ise 30 Nisan’da kapılarını açacak.
Yeni Oscar takvimine göre süreç şu şekilde ilerleyecek:
1 Şubat 2021: İlk oylama başlıyor
5 Şubat 2021: İlk oylama sona eriyor
9 Şubat 2021: Oscar kısa liste açıklanıyor
5 Mart 2021: Adaylıklar için oylama başlıyor
10 Mart 2021: Adaylık oylaması sona eriyor
15 Mart 2021: Oscar adayları açıklanıyor
15 Nisan 2021: Oscar adayları toplu öğle yemeği
15 Nisan 2021: Son oylama başlıyor
17 Nisan 2021: Müze Galası
20 Nisan 2021: Son oylama sona eriyor
25 Nisan: Oscar ödül töreni
30 Nisan: Müzenin halka açılışı
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