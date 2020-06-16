Oscar ödülleri yeni bir tarihe ertelendi

16 Haziran 2020 Salı, 09:55

İptal olup olmayacağı tartışılan ama sonunda yapılmasına karar verilen 93. Oscar Ödülleri töreni tüm dünyayı sarsan koronavirüs salgını yüzünden ileri bir tarihe ertelendi. Tören, eğer salgında yeni bir dalga yaşanmazsa elbette, 25 Nisan’da yapılacak.

The Playlist’in haberine göre 2020’nin sonlarında açılacağı ilan edilen Akademi Müzesi ise 30 Nisan’da kapılarını açacak.



Yeni Oscar takvimine göre süreç şu şekilde ilerleyecek:



1 Şubat 2021: İlk oylama başlıyor

5 Şubat 2021: İlk oylama sona eriyor

9 Şubat 2021: Oscar kısa liste açıklanıyor

5 Mart 2021: Adaylıklar için oylama başlıyor

10 Mart 2021: Adaylık oylaması sona eriyor

15 Mart 2021: Oscar adayları açıklanıyor

15 Nisan 2021: Oscar adayları toplu öğle yemeği

15 Nisan 2021: Son oylama başlıyor

17 Nisan 2021: Müze Galası

20 Nisan 2021: Son oylama sona eriyor

25 Nisan: Oscar ödül töreni

30 Nisan: Müzenin halka açılışı