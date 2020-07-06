Oscar ödüllü İtalyan bestekar Ennio Morricone hayatını kaybetti!
Oscar ödüllü İtalyan bestekar 91 yaşındaki Ennio Morricone’nin hayatını kaybettiği belirtildi.
Film müziklerinin efsane ismi Oscar ödüllü İtalyan bestekar Ennio Morricone 91 yaşında hayatını kaybetti.
Western film müziklerinin efsane isimlerinden olarak bilinen Morricone, Birkaç Dolar İçin, İyi, Kötü, Çirkin ve Bir Zamanlar Amerika'da gibi kült filmler için yaptığı müziklerle tanınıyordu.
Video Haberler
- Şov değil kaza!
- Erdoğan canlı yayında Bakan’a böyle çıkıştı!
- Bir anlık unutkanlık az daha canlarından ediyordu
- Korkunç an kamerada! Aile sinir krizi geçirdi
- Kılıçdaroğlu'dan Başbağlar Katliamı mesajı
- Konyaaltı Sahili'nde skandal görüntüler!
- Güvenlik görevlisine tekmeli yumruklu dayak kamerada
- Video çekti, ormanlık alanda ölü bulundu!
- İğne atsan yere düşmez! Tatilciler akın etti
- Yer: Antalya... Bunu yapan bir köpek!