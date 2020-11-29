‘Oscar onun hakkı değildi’

29 Kasım 2020 Pazar, 09:22

Bugüne dek 7 kez Oscar ödülüne aday gösterilen ancak bir kez bile heykelciği alamayan ünlü oyuncu Glenn Close bu yıl Netflix’te gösterime giren son filmi “Hillbilly Elegy” ile gündemde. Bu yıl Oscar’a aday olup olmayacağı henüz belli olmayan Close, ABC kanalında katıldığı bir söyleşi programında 1999 yılında En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını alan Gwyneth Paltrow hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu ve ödülü almış olmasının anlamsız olduğunu söyledi.

“Açıkçası kendi meslektaşların tarafından aday gösterilmek en güzeli” diyen Close şöyle devam etti: “Öte yandan performansları nasıl karşılaştırabilirsin onu da bilmiyorum. Gwyneth Paltrow’un kazandığı seneyi hatırlıyorum örneğin, karşısında ‘Central Station’ (‘Merkez İstasyonu’) adlı filmde oynayan muhteşem bir oyuncu vardı ve o zaman ben bu duruma hiç anlam verememiştim.”



Glenn Close’un sözünü ettiği yıl Gwyneth Paltrow “Shakespeare In Love” (“Aşık Shakespeare”) filmindeki rolüyle ödülü aldığında karşısında “Elizabeth” ile Cate Blanchett, “One True Thing” ile Meryl Streep ve “Hilary and Jackie” ile Emily Watson vardı. Close’un ödülü hak ettiğini düşündüğü isim ise Brezilyalı aktris Fernanda Montenegro idi.



Sözlerine devam eden Glenn Close “Yani tanıtım, bu işe ne kadar para harcandığı çok önemli. Ne kadar üzülsem de bu konuda filozofça davranmalıyım.” dedi. Bilindiği üzre en son geçen yıl “The Wife” adlı filmdeki rolüyle Oscar’a 7. kez aday gösterilen Close ödülü “Tha Favourite” ile Olivia Colman’a kaptırmıştı.

