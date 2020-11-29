‘Oscar onun hakkı değildi’
Ünlü oyuncu Glenn Close 1999’da Oscar alan Gwyneth Paltrow’un ödülü hak etmediğini söyledi.
Bugüne dek 7 kez Oscar ödülüne aday gösterilen ancak bir kez bile heykelciği alamayan ünlü oyuncu Glenn Close bu yıl Netflix’te gösterime giren son filmi “Hillbilly Elegy” ile gündemde. Bu yıl Oscar’a aday olup olmayacağı henüz belli olmayan Close, ABC kanalında katıldığı bir söyleşi programında 1999 yılında En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını alan Gwyneth Paltrow hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu ve ödülü almış olmasının anlamsız olduğunu söyledi.
“Açıkçası kendi meslektaşların tarafından aday gösterilmek en güzeli” diyen Close şöyle devam etti: “Öte yandan performansları nasıl karşılaştırabilirsin onu da bilmiyorum. Gwyneth Paltrow’un kazandığı seneyi hatırlıyorum örneğin, karşısında ‘Central Station’ (‘Merkez İstasyonu’) adlı filmde oynayan muhteşem bir oyuncu vardı ve o zaman ben bu duruma hiç anlam verememiştim.”
Glenn Close’un sözünü ettiği yıl Gwyneth Paltrow “Shakespeare In Love” (“Aşık Shakespeare”) filmindeki rolüyle ödülü aldığında karşısında “Elizabeth” ile Cate Blanchett, “One True Thing” ile Meryl Streep ve “Hilary and Jackie” ile Emily Watson vardı. Close’un ödülü hak ettiğini düşündüğü isim ise Brezilyalı aktris Fernanda Montenegro idi.
Sözlerine devam eden Glenn Close “Yani tanıtım, bu işe ne kadar para harcandığı çok önemli. Ne kadar üzülsem de bu konuda filozofça davranmalıyım.” dedi. Bilindiği üzre en son geçen yıl “The Wife” adlı filmdeki rolüyle Oscar’a 7. kez aday gösterilen Close ödülü “Tha Favourite” ile Olivia Colman’a kaptırmıştı.
En Çok Okunan Haberler
- Kılıçdaroğlu'ndan flaş Muhittin Böcek açıklaması
- Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı:Bu hafta evden çıkmayın
- Toz fırtınası uyarısı
- Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hastaneye kaldırıldı
- Yandaş kalemden Kılıçdaroğlu'na suikast senaryosu
- CHP'li Veli Ağbaba'dan kötü haber
- 20 yaşında koronavirüsten yaşamını yitirdi
- AKP’li belediye başkanı istifa etti
- Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge
Video Haberler
- 144 katlı gökdelen böyle yıkıldı
- Beyoğlu'nda maske gerginliği... Şov yapıyorsunuz!
- Esrarengiz cismi kameraya böyle kaydettiler
- Maradona'nın son görüntüsü olduğu iddia edilen video
- Koronavirüs aşısı ücretsiz olsun önergesi reddedildi
- Uçakta arbede çıktı! İşte çığlıkların atıldığı o anlar
- Berat Albayrak'ın istifasına halk ne dedi? İşte o anket
- Galip Öztürk'ün damadı yangında can verdi
- CNN Türk'te canlı yayına damga vuran hata
- Kazada 1 polis şehit oldu, 4 polis de yaralandı
En Çok Okunan Haberler
- Kılıçdaroğlu'ndan flaş Muhittin Böcek açıklaması
- Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı:Bu hafta evden çıkmayın
- Toz fırtınası uyarısı
- Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hastaneye kaldırıldı
- Yandaş kalemden Kılıçdaroğlu'na suikast senaryosu
- CHP'li Veli Ağbaba'dan kötü haber
- 20 yaşında koronavirüsten yaşamını yitirdi
- AKP’li belediye başkanı istifa etti
- Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge