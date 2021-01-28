'Oscar'ın Kısaları': Oscar’a aday kısa filmler ücretsiz ve çevrimiçi olarak izleyicileri bekliyor
İstanbul Modern Sinema'nın hazırladığı "Gelecek Kısa" programında Oscar’a aday 8 kısa film 28-31 Ocak tarihleri arasında ücretsiz ve çevrimiçi olarak izleyicileri bekliyor.
İstanbul Modern Sinema "Biz de Varız! Kısalar" seçkisinin ardından ikinci seçki olarak "Oscar’ın Kısaları"nı seyirciyle buluşturuyor.
Seçki, 2020 yılında Akademi Ödülleri'nde animasyon ve canlı çekim dallarında Oscar'a aday olan 8 kısa filmden oluşuyor. 28-31 Ocak arası yayımlanacak Oscar’ın kısaları arasında ödül sahibi "Komşuların Penceresi" filmi de yer alıyor.
ÜCRETSİZ VE ÇEVRİMİÇİ
İstanbul Modern’in websitesi üzerinden erişime sunulan filmler, gösterim programında belirtilen tarih-saat aralıklarında yayında kalıyor.
'GELECEK KISA'DA 'OSCAR KISALAR' PROGRAMI
BİR KIZ KARDEŞ, 2018
Yönetmen: Delphine Girard
Oyuncular: Veerle Baetens, Selma Alaoui, Guillaume Duhesme
Hava karanlık ve filmin ana karakteri sadece sırtını görebildiğimiz bir kadın. Bir arabanın ön koltuğunda oturuyor, titreyen bir sesle acil çağrı merkezini arıyor. Belçika’nın adayı olan film iki kadın arasında, dramla psikolojik gerilim arasında geçen bir hikâye.
KARDEŞLİK, 2018
Yönetmen: Meryam Joobeur
Oyuncular: Kais Ayari, Mohamed Grayaâ, Mouldi Kriden
Muhammed ailesiyle birlikte çobanlık yapmaktadır. Yıllar sonra en büyük oğlunun Suriye’den Işid için savaştıktan sonra eve dönüşü karşısında dehşete düşmüştür. Ailenin yeniden bir araya gelmesi, baba ile oğlu arasındaki yaraları deşecektir. Tunuslu yönetmenden gelenek ve aile üzerine dokunaklı bir dram.
NEFTA FUTBOL KULÜBÜ, 2018
Yönetmen: Yves Piat
Oyuncular: Eltayef Dhaoui, Mohamed Ali Ayari, Lyès Salem
Futbol hayranı iki erkek kardeş Tunus ile Cezayir sınırındaki bölgede gezinirken kulağına kulaklıkla koyulmuş bir eşek bulurlar. Kulaklıktan müzik sesi gelmektedir. Eşeğin taşıdığı emanet, iki kardeşin başına beklenmedik işler açacaktır. Aslında tehlikeli bir olaya mizahi yaklaşan, manzara görseliyle etkileyici, sıcak bir komedi.
SARIA, 2019
Yönetmen: Bryan Buckley
Oyuncular: Estefanía Tellez, Gabriela Ramírez, Verónica Zúñiga
2017 yılında Guatemala’da yaşanan trajik olayı kurgulayan filmin adını taşıdığı karakter, 15 yaşındaki Saria’nın şiddet gördüğü yetimhaneden kaçıp “trileçe tatlısı” gibi olduğu söylenen Amerika Birleşik Devletleri sınırına gitme hayali vardır. Bu hayalin bedeli ağır olacaktır.
KOMŞULARIN PENCERESİ, 2019
Yönetmen: Marshall Curry
Oyuncular: Maria Dizzia, Greg Keller, Juliana Canfield
New York’ta, üç çocuğa yeni anne baba olmuş orta yaşlı bir çiftin gözleri karşılarındaki apartmanda şehvetle sevişen bir çifte takılır. “İşleri var mı bunların, ya kıyafetleri?” diyerek kızsalar da kendilerini dikizlemekten alamazlar. Ta ki karşı pencerede işler değişene kadar. Bu film Oscar Ödülleri’nde En İyi Film ödülünü kazandı.
EVLAT, 2019
Yönetmen: Daria Kashcheeva
Hastanede yaşlı babasının başında bekleyen kız, birlikte yaşadıkları bir çocukluk anısını hatırlar. Yaralanan bir güvercinle başından geçenleri henüz küçük bir kızken babasıyla paylaşmaya çalıştığında yaşadıkları talihsiz bir an, ilişkilerini hayat boyu zedelemiştir.
HATIRLAMAYA DEĞER, 2019
Yönetmen: Bruno Collet
Seslendirenler: Dominique Reymond, André Wilms
Yaş almakta olan ressam Louis’nin etrafındaki dünya bir süredir değişmektedir. Hafızası gibi algıları da ona giderek daha fazla oyun oynamaya başlar. Eşi Michelle’i tanıyamamaktan, muzu kabuğuyla yemeğe kadar birçok durum hayatını etkilemeye başlar. Dünyası, çizdikleri, eşi, çocukları ve eşyaları yavaş yavaş hareketli, akışkan bir hal alır.
KIZ KARDEŞİM, 2018
Yönetmen: Siqi Song
Seslendiren: Bingyang Liu
Çin’in tek çocuk politikasına göndermelerde bulunan filmde, bir adam 1990’lardaki çocukluğunu hatırlar. “O günler işler farklı olsaydı hayatı neye benzerdi?” sorusuna yanıtlar üretir: kız kardeşiyle oynadıkları oyunlar, aralarındaki çekişme, aile fotoğrafları ve hatıraları...
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