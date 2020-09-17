Osman Baydemir hakkında 'Kırmızı Bülten' talebi

Eski Diyabakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Baydemir ile ilgili 'Kırmızı Bülten' talebi Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

cumhuriyet.com.tr
17 Eylül 2020 Perşembe, 14:15
Osman Baydemir hakkında 'Kırmızı Bülten' talebi
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Hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye olma" suçundan soruşturma açılan ve yurt dışında olduğu değerlendirilen eski Diyabakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Baydemir ile ilgili hazırlanan Kırmızı Bülten talebi ve İade Talepnamesi Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

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