21 Temmuz 2020 Salı, 11:20

Osman Kavala'nın tutukluluğunun bininci günü olan 27 Temmuz için hazırlanan "Osman Kavala için, 1000. Günde 1 Sözcük" isimli kampanyada, bin kişi, tutukluluğunun bininci gününe Kavala’yı anlatan bin sözcük derliyor.

Kampanyanın yürütücüleri yaptıkları çalışmayı şu şekilde açıklıyor:

"Bizler, Osman Kavala’yı seven, sayan, yıllardır bilen ya da bu süreçte onu tanımış ve takdir eden bin kişi, onun hakkında sadece bir sözcük yazarak, bu akıl almaz, gayri meşru, kendisi cezaya çoktan dönmüş tutukluluğu kınıyoruz. Osman Kavala’yı bir sözcük ile anlatsanız ne söylerdiniz? Cevabınızı aşağıya yazın; en çok kullanılan sözcükleri ve genel sonuçları basınla paylaşacağız. Kampanyada isminizin yayınlanmasını isterseniz lütfen evet seçeneğini tıklamayı unutmayınız."

Osman Kavala için, 1000. Günde 1 Sözcük derlemesine buradan katılım sağlanabilir.